台南市AI機器人創意賽 335隊競技創新高

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市AI機器人創意賽暨全國冠軍盃今天在成功大學中正堂舉行，吸引來自各地335支隊伍、831名選手參賽，包括連江縣學生遠道前來，參賽隊伍較去年增加57%，參賽規模創新高。

台南市長黃偉哲在開幕活動致詞表示，機器人與AI技術結合已有顯著突破，無論實用性還是研究領域，都有嶄新發展，今日參賽選手都是未來深具潛力科技人才，市府會提供更優質科學教育環境，讓孩子們都能發揮創意，在科技領域發光發熱。

黃偉哲隨後進入會場參觀參賽隊伍機器人作品，並宣布加碼競賽獎金，鼓勵選手持續深耕機器人領域，發揮創新潛力，並期望他們努力成為像黃仁勳、蘇姿丰等科技領袖，推動新科技，讓人類生活更加美好與便利。

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台南市政府教育局提供資料指出，機器人教育讓學生透過實際操作，提升對AI相關議題理解，並增強學習動機，進而活用其他領域知識，面對AI時代，台南市積極推動機器人教育，並已發布機器人教育中程計畫，透過提升師資素質、完善課程設計並建立區域學校支持機制，為未來奠定堅實基礎。

教育局說明，此次比賽項目多樣且富有挑戰性，涵蓋「極地救援」、「震震有馳」、「AI救難英雄」、「食來運轉」和「築夢踏實」等，不僅考驗選手操作機器人技巧，也充分讓選手展現創造力與科技素養。（編輯：謝雅竹）1131222