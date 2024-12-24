新北河濱公園防汽機車違規進入 新增5處科技執法

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（中央社記者王鴻國新北24日電）為維護民眾到河濱公園休憩安全，針對汽機車進入頻繁的違規熱點，已有12處實施科技執法，12月30日將再增5處科技執法，呼籲汽機車勿違規行駛，以免受罰。

新北市高灘地工程管理處今天發布新聞稿指出，為維護民眾河濱公園休憩安全，防止汽機車違規進入園區，已於12處違規熱點，增設車牌辨識系統，科技執法。

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高灘處表示，目前科技執法位置分別為永和區永福橋園區、永和橫移門、永和往綠寶石運動園區方向單行道出口、鶯歌區山水步道、八里區龍米園區、新莊新海橋自行車道，蘆洲蘆堤一號橋、蘆洲蘆堤一號橋（堤頂） 、三重五華陸橋、樹林後村堰園區、淡水綠野馬場旁及汐止長安橋自行車道等。

高灘處處長黃裕斌表示，新增5處科技執法地點：八里區米倉公園、關渡橋下、海世界觀景台，以及五股區疏一、疏四路路口及疏一、疏六路路口，將於12月30日正式啟用，以遏止違規車輛行駛園區，維護民眾安全、舒適的河濱休憩環境。（編輯：林恕暉）1131224