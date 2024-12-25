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就職2週年 鄭朝方：竹北持續轉型、提升生活質感

2024/12/25 17:17（12/25 17:31 更新）
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新竹縣竹北市長鄭朝方25日舉辦就職滿2週年發表會，鄭朝方說，這2年是竹北市重要的轉型期，透過「建設力、教育力、科技力、永續力、文化力」，以2年做出4年的政見，從基礎建設到文化活動全面蛻變，也讓民眾感受嶄新面貌。中央社記者郭宣彣攝 113年12月25日
新竹縣竹北市長鄭朝方25日舉辦就職滿2週年發表會，鄭朝方說，這2年是竹北市重要的轉型期，透過「建設力、教育力、科技力、永續力、文化力」，以2年做出4年的政見，從基礎建設到文化活動全面蛻變，也讓民眾感受嶄新面貌。中央社記者郭宣彣攝 113年12月25日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣竹北市長鄭朝方舉辦就職2週年發表會，他表示，竹北市持續轉型中，透過建設軟硬體設施，包含星際親子籃球場、竹北燈等，提升市民生活質感，為城市注入活力與創新。

鄭朝方今天舉辦就職滿2週年暨竹北攝影獎頒獎典禮活動，鄭朝方致詞說，這2年是竹北市重要的轉型期，透過「建設力、教育力、科技力、永續力、文化力」，以2年做出4年的政見，從基礎建設到文化活動全面蛻變，也讓民眾感受嶄新面貌。

鄭朝方說，其中，標誌性的建設包含中華路上頭前溪至鳳山溪的「竹北燈」、友善親子場域的「星際親子籃球場」等建設，盼透過軟硬體建設，提升市民生活質感，為城市注入活力。

他表示，此次也結合竹北攝影比賽頒獎典禮，透過民眾以攝影的視角觀看竹北市，詮釋竹北建設之美，讓每1個畫面都成為城市故事的一部分。

鄭朝方指出，明年竹北人口可望突破22萬人，他將與團隊繼續推動多元建設與活動，讓竹北不僅是宜居城市，更是充滿創意與溫度的地方。（編輯：李錫璋）1131225

鄭朝方
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