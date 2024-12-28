收到10年前寄給自己的信 圓夢、感動想哭

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北三峽區劉姓老師日前驚喜接獲10年前寫給自己的信，當時許願自己當老師，如今果然圓夢。他今天表示，三峽國中高姓導師果然實現承諾，寄出10年前的信，讓他感動得想哭。

三峽區劉姓老師日昨收到10年前寫給自己的信，讓全家都很訝異，信件昨天在臉書Facebook引起迴響。他今天告訴中央社記者，當時是由高姓班導師在學課程習單，引導學生寫「給15歲自己的一封信」。

他說，導師當年承諾會妥善保存，10年後寄出；當時同學們都不以為意，如今卻真的在他25歲時收到這封信，感動到想哭。當時，曾寫下「人生難免有瓶頸，挫折後再嘗試，或許就能成功」。

劉老師說，當年他以「地理老師」的角色寫信，設想10年前是因努力向學，就讀夢寐以求的學校，才實現夢想。雖也有想過當搞笑藝人、翻譯官，但終究現在真的圓夢。

劉父告訴記者，很多學校應都在學生畢業後就回收信件，「10年後還寄出，太神了」。兒子如願成為台北市高中老師，雖從地理科變成資訊科老師，但這堂延續10年的課程，終於圓滿下課，「十年樹木、百年樹人，感謝三峽國中很用心」。

對此，有類似經驗的淡水國中校長王潔雯受訪表示，以往在丹鳳高中任輔導主任時，也會在新生訓練，由國中、高中學生親筆寫下一封信寄語未來，給3年後的自己。

她說，畢業典禮前，時任校長曾慧媚會將慎重保管3年的信，交回每個孩子手中。不少畢業生接獲3年前寫給自己的信，充滿歡笑、淚水、驚喜與感嘆；勇敢出發啟航的畫面，讓人感動。

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福營國中校長楊尚青接受電訪表示，時空膠囊是能培養孩子想像未來的創意活動，無論是畢業之際，或10年後對自己的想像，開封時，都充滿樂趣與回憶。

坪林實驗國中校長歐志華受訪表示，這堂課可引導學生思考生涯目標，砥礪立定志向以追求夢想。10年後，收到跨越時空的來信，除驚喜也會對成長過程的變化，有更深層的省思。只要成為更好的自己，都是最好的禮物。（編輯：方沛清）1131228