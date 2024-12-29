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桃園角板山梅花季114年初登場 霹靂布袋戲偶站台

2024/12/29 17:06（12/29 17:16 更新）
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桃園市政府風景區管理處表示，角板山觀光場域再造工程配合114年1月舉辦的梅花季活動，將全區對外開放，目前花開約2成。（桃園市觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月29日
桃園市政府風景區管理處表示，角板山觀光場域再造工程配合114年1月舉辦的梅花季活動，將全區對外開放，目前花開約2成。（桃園市觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月29日
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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園市政府風管處今天指出，角板山觀光場域再造工程配合明年1月4日舉辦的梅花季活動，將全區對外開放，並與霹靂布袋戲等聯合展演，為「探索北橫」觀光品牌冬季活動揭開序幕。

桃園市政府風景區管理處長廖育儀表示，市府在112年獲交通部觀光署補助，辦理「北橫故事－角板山觀光場域再造工程」，聚焦樟腦收納場事務所日式建築構造修復活化、行館主入口意象重塑、闢建公用停車空間、優化園區內景觀及增設休憩平台，改善茶坊設施等。

廖育儀指出，風管處在維護生態環境的前提下增加30盞夜間景觀矮燈點亮園區，期望能延長角板山行館園區開放時間，增進夜間觀光景點，園區的戶外景觀空間已於10月全面開放。

至於樟腦收納場事務所、角板山行館及回字館內部，廖育儀表示，將以「旅繪角板山」為策展主題，配合明年1月的梅花季活動一起開放，展覽結合現代科技及藝術，透過不同時期旅行家、藝術家，帶領民眾從不同角度欣賞角板山自然人文之美，目前梅花綻放約2成，預計明年1月中旬盛開。

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桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟指出，角板山梅花季活動明年1月4日開幕，一連2個週末舉辦活動，邀請霹靂布袋戲「素還真」與「一頁書」大偶與角色扮演團隊，以「梅林獻蹤」為主題在梅園聯合演出，更安排龍鬚糖製作、捏麵人及剪紙藝術等互動式傳統技藝活動，帶領遊客體驗台灣工藝之美。

周柏吟表示，桃園北橫具有得天獨厚的自然景觀與豐富資源，民眾除賞梅還能結合鄰近的小烏來風景特定區、羅浮溫泉等景點，旅客參加活動還能獲得「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」3次抽獎機會，有機會抱回百萬油電車、電動機車或電視等大獎。（編輯：戴光育）1131229

桃園市政府觀光旅遊局表示，角板山梅花季活動114年1月4日開幕，一連2個週末舉辦活動，邀請霹靂布袋戲素還真與一頁書（圖）大偶與角色扮演團隊，以「梅林獻蹤」為主題在梅園聯合演出。（桃園市觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月29日
桃園市政府觀光旅遊局表示，角板山梅花季活動114年1月4日開幕，一連2個週末舉辦活動，邀請霹靂布袋戲素還真與一頁書（圖）大偶與角色扮演團隊，以「梅林獻蹤」為主題在梅園聯合演出。（桃園市觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月29日
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