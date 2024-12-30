迎接2025 彰化員林、永靖元旦辦健走路跑
2024/12/30 13:30
（中央社記者鄭維真彰化30日電）彰化縣員林市、永靖鄉等公所將於元旦舉行升旗典禮，並安排健走、路跑活動，在新年首日注入活力，除提供限量紀念品外，員林市公所還準備電視、平板電腦等作為摸彩獎品。
員林市公所人員告訴中央社記者，1月1日上午7時將在藤山步道三百崁停車場舉辦元旦升旗暨健走活動，網路報名開放1400個名額，當天現場也會開放200個名額，報名成功可領取英國熊便利後背包，並有機會參與摸彩，包括iPad、50吋液晶電視等大獎。
公所人員表示，透過健走響應永續、低碳、環保等理念，今年路線規劃在藤山步道，希望讓民眾在活動中放鬆身心，為新的一年注入滿滿活力。
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永靖鄉公所表示，元旦上午5時50分起在公所前廣場舉行升旗典禮暨路跑活動，為鄉內年度規模最大的重要活動之一，3500個路跑名額報名額滿，沿路設置25處站點提供茶水、點心補給，為選手加油打氣。
永靖元旦路跑分為路程11公里的社會男子組、社會女子組、國中男生組，以及路程6公里的國小男生組、國小女生組、長青男子組、長青女子組，共7種組別。（編輯：李淑華）1131230
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