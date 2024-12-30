加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
濟州航空179死關鍵時序一覽 為何沒放起落架等疑點待查
首頁 / 地方

屏東王船文化館超人氣 開幕3天近6萬人次參觀

2024/12/30 13:54（12/30 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣王船文化館27日開館營運，不只屏東縣民，更吸引外地遊客慕名朝聖，開幕3天以來，已湧進近6萬人次參觀。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月30日
屏東縣王船文化館27日開館營運，不只屏東縣民，更吸引外地遊客慕名朝聖，開幕3天以來，已湧進近6萬人次參觀。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東縣王船文化館27日開館營運，不只屏東縣民，更吸引外地遊客慕名而來，對全國首座「王船文化館」為之驚豔，開幕3天以來，已湧進近6萬人次參觀。

新啟用的王船文化館成為東港鎮新地標，將百年迎王祭典文化結合新媒體科技，透過沉浸式劇場、文物及國寶級匠師打造典藏王船等，透過展示帶領參觀者身歷其境，從歷史視角，深刻感受迎王文化特色與技藝傳承。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿指出，王船文化館連3天創下高人氣，吸引東港在地及鄰近鄉鎮民眾造訪，尤其壯觀的「典藏王船」更是必拍亮點。

有網友在社群分享「不用等3年一科，隨時隨地可以看見王船，也能了解迎王祭典」、「館內展覽主題鮮明、內容豐富，讓人感受到傳統文化與藝術的巧妙融合」、「這座王船文化館讓東港人引以為傲」。

另外，配合開幕慶活動推出開館紀念香包御守，每天限量販售800個，許多民眾一大早7時就到現場排隊，開幕3天以來，2400個御守全數秒殺完售。「福汽彈珠汽水」、「東港限定口味爆米花」等伴手禮也同樣熱賣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化處表示，王船文化館除了完整典藏王爺信仰與王船文化，也引進誠品書店及東港特色美食餐飲，透由文化價值延伸，成為帶動產業經濟發展助力。

縣府提及，從12月28日至明年1月24日門票優惠，全票新台幣120元，特價99元，優惠票60元只要30元，設籍東港鎮、南州鄉、琉球鄉民眾可免費入館。活動詳情，可查詢「屏東縣王船文化館」官方網站及粉絲專頁，或至Instagram搜尋「kingboat.pt」。（編輯：李淑華）1131230

#屏東縣
#東港
#東港鎮
#屏東縣政府文化處
#王船文化館
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：