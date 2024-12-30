屏東王船文化館超人氣 開幕3天近6萬人次參觀

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東縣王船文化館27日開館營運，不只屏東縣民，更吸引外地遊客慕名而來，對全國首座「王船文化館」為之驚豔，開幕3天以來，已湧進近6萬人次參觀。

新啟用的王船文化館成為東港鎮新地標，將百年迎王祭典文化結合新媒體科技，透過沉浸式劇場、文物及國寶級匠師打造典藏王船等，透過展示帶領參觀者身歷其境，從歷史視角，深刻感受迎王文化特色與技藝傳承。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿指出，王船文化館連3天創下高人氣，吸引東港在地及鄰近鄉鎮民眾造訪，尤其壯觀的「典藏王船」更是必拍亮點。

有網友在社群分享「不用等3年一科，隨時隨地可以看見王船，也能了解迎王祭典」、「館內展覽主題鮮明、內容豐富，讓人感受到傳統文化與藝術的巧妙融合」、「這座王船文化館讓東港人引以為傲」。

另外，配合開幕慶活動推出開館紀念香包御守，每天限量販售800個，許多民眾一大早7時就到現場排隊，開幕3天以來，2400個御守全數秒殺完售。「福汽彈珠汽水」、「東港限定口味爆米花」等伴手禮也同樣熱賣。

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文化處表示，王船文化館除了完整典藏王爺信仰與王船文化，也引進誠品書店及東港特色美食餐飲，透由文化價值延伸，成為帶動產業經濟發展助力。

縣府提及，從12月28日至明年1月24日門票優惠，全票新台幣120元，特價99元，優惠票60元只要30元，設籍東港鎮、南州鄉、琉球鄉民眾可免費入館。活動詳情，可查詢「屏東縣王船文化館」官方網站及粉絲專頁，或至Instagram搜尋「kingboat.pt」。（編輯：李淑華）1131230