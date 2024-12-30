桃園市13區同步元旦升旗 主會場巨幅國旗吸睛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市政府指出，全市13區公所明年元旦將同步舉行升旗典禮，主場地設於中壢區龍岡大操場，活動於明年1月1日上午8時登場，將進行長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗展旗儀式。

桃園市政府民政局今天發布新聞稿表示，主場升旗典禮將邀請全運會田徑男子400公尺跨欄金牌得主彭名揚、中華職棒2023打擊王梁家榮（外號，阿銀）共同擔任雙領唱，帶領現場民眾高唱國歌，現場還有多元表演，展現活力與朝氣。

民政局指出，為維持「朝氣滿桃 歡慶元旦」升旗典禮活動進行順暢，搭乘大眾運輸工具民眾可於桃園客運中壢公車站搭乘桃園客運「112南」，或至中壢火車站後站搭乘桃園客運5098（往大溪方向）至游泳路口下，步行即可抵會場。

至於自行開車民眾，民政局表示，龍岡大操場周邊（龍岡路三段雙向、游泳路會場側、龍慈路雙向）開放紅黃線停車；不過，其中的龍岡路三段460巷將實施管制不開放停車，請民眾多加留意。

民政局指出，元旦當天桃園市13區不僅同步舉辦元旦升旗典禮，各區也都規劃豐富的活動，歡迎市民朋友就近參與，迎接新的一年。（編輯：戴光育）1131230