加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃園市13區同步元旦升旗 主會場巨幅國旗吸睛

2024/12/30 18:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市政府指出，全市13區公所明年元旦將同步舉行升旗典禮，主場地設於中壢區龍岡大操場，活動於明年1月1日上午8時登場，將進行長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗展旗儀式。

桃園市政府民政局今天發布新聞稿表示，主場升旗典禮將邀請全運會田徑男子400公尺跨欄金牌得主彭名揚、中華職棒2023打擊王梁家榮（外號，阿銀）共同擔任雙領唱，帶領現場民眾高唱國歌，現場還有多元表演，展現活力與朝氣。

民政局指出，為維持「朝氣滿桃 歡慶元旦」升旗典禮活動進行順暢，搭乘大眾運輸工具民眾可於桃園客運中壢公車站搭乘桃園客運「112南」，或至中壢火車站後站搭乘桃園客運5098（往大溪方向）至游泳路口下，步行即可抵會場。

至於自行開車民眾，民政局表示，龍岡大操場周邊（龍岡路三段雙向、游泳路會場側、龍慈路雙向）開放紅黃線停車；不過，其中的龍岡路三段460巷將實施管制不開放停車，請民眾多加留意。

民政局指出，元旦當天桃園市13區不僅同步舉辦元旦升旗典禮，各區也都規劃豐富的活動，歡迎市民朋友就近參與，迎接新的一年。（編輯：戴光育）1131230

#中壢火車站
#桃園市
#桃園市政府民政局
#彭名揚
#桃園
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：