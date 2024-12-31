嘉縣學子奪技藝競賽12項金手獎 縣府頒獎助學金
2024/12/31 16:39
（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）嘉義縣學子參加113學年度全國高級中等學校技藝競賽奪12項金手獎，嘉義縣政府提供獎助學金新台幣12萬4000元，由嘉義縣長翁章梁頒發，鼓勵努力追求夢想的孩子。
嘉縣府今天在縣府招商中心召開表揚大會，鼓勵勇奪金手獎學生，由翁章梁一一頒獎。
嘉縣府教育處告訴中央社記者，嘉義縣近年落實技藝教育，近6成國民中學畢業生選擇就讀職業學校，113學年度縣內學子代表國立嘉義高級工業職業學校等參賽合計勇奪12項金手獎，其中5名獲保送國立台灣科技大學入場券，另有7名學生獲金手獎其他名次，可在未來升學時獲加分。
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翁章梁接受媒體聯訪表示，產業界有強大聲音希望強化技職教育，嘉義縣正發展農工大縣，相對重視技職教育，歡迎金手獎學子學成後返鄉服務，貢獻所長。
嘉義高工校長陳瑞洲說，希望教育部更多資源投入技職教育，辦1所技職學校至少需辦3所普通高中經費，光是機械科1台CNC工具機就要新台幣上百萬元；校方努力與企業合作，提供在校生更多教學資源。（編輯：李明宗）1131231
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