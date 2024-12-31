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齊廷洹受邀演講遭辱 苗縣教育處科長調職

2024/12/31 17:33（12/31 18:06 更新）
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已故導演齊柏林兒子齊廷洹（左）先前赴苗栗演講收承辦人「靠爸」訊息衍生風波，縣府教育處長、科長及承辦人皆遭處分。圖為苗栗縣長鍾東錦（右）113年10月17日為此事與齊廷洹會面，再次代表縣府表達歉意。中央社記者管瑞平攝 113年12月31日
已故導演齊柏林兒子齊廷洹（左）先前赴苗栗演講收承辦人「靠爸」訊息衍生風波，縣府教育處長、科長及承辦人皆遭處分。圖為苗栗縣長鍾東錦（右）113年10月17日為此事與齊廷洹會面，再次代表縣府表達歉意。中央社記者管瑞平攝 113年12月31日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）已故導演齊柏林兒子齊廷洹到苗栗演講收承辦人「靠爸」訊息羞辱衍生風波，苗栗縣府教育處長、科長及承辦人遭處分，其中圖資科彭姓科長今天轉調家庭教育中心主任；承辦人則已離職。

齊柏林之子、齊柏林基金會董事齊廷洹10月11日受邀到苗栗擔任樂齡講座課程主講人，上台前收到徐姓承辦人傳「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」訊息，自覺遭羞辱遂拂袖離去，事後在臉書發文抒發情緒，經媒體報導引發軒然大波。

苗栗縣長鍾東錦為此親上火線表達自責歉意，徐姓承辦人事後主動請辭獲准，至於行政處分則交由考績委員會討論。

苗栗縣政府人事處長張翠芬今天告訴中央社記者，考績委員會認為事件有損縣府形象，核定通過對教育處長葉芯慧、前圖書資訊科彭姓科長及徐姓承辦人處份。其中，葉芯慧書面警告，彭姓科長申誡1次並調整職務，徐姓約僱人員雖已離職仍處分記小過2次。

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葉芯慧表示，彭姓科長再過1年多將退休，考量她掌理推動圖書資訊業務多年，經驗嫻熟，安排她與家庭教育中心主任王森龍職務對調，兩人今天交接，以便在退休前「先交棒」讓圖資業務做好充分銜接。

葉芯慧也說，對此次風波引以為鑒，公務員除專業知識，更應具品德修養及公眾服務正面心態，且縣府團隊是一體，無論基層員工或主管，言行稍有不慎都可能對整體形象造成傷害。（編輯：林恕暉）1131231

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齊廷洹
首屆飛閱台灣攝影獎25件勝出 盼延續齊柏林精神「靠爸」風波 齊廷洹、鍾東錦會面續合作推環教
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