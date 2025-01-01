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新北元旦升旗健走 侯友宜盼國家和諧與合作

2025/1/1 12:01
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市長侯友宜今天在元旦升旗與健走典禮表示，新年願望是希望國家團結，彼此和諧與合作往前走。2025年新北有捷運三鶯線、淡江大橋、新北美術館落成，將展現新的里程碑。

市府今年元旦升旗，有別於以往在市府市民廣場舉行，今天移師新店碧潭東岸，並結合健走與超人氣卡通「救援小英雄波力Poli」。微冷與小雨中，仍受到不少親子歡迎；富邦悍將棒球啦啦隊，更炒熱現場氣氛。

安康高中空手道隊，及2025世界壯年運動會吉祥物「壯寶」、民政局吉祥物「平安虎」，上午帶領市長侯友宜、市府團隊及市民共同唱國歌。中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會（三軍退儀邦）負責掌旗、升旗，大家向國旗敬禮，典禮莊嚴隆重。

侯友宜致詞時表示，中華民國是我們的國家，「台灣是咱的厝」，國家與厝連在一起，大家熱愛台灣這塊土地。2025年新希望，他最期待如同國歌裡的歌詞，大家每個人要同心同德。

侯友宜說，去年一整年爭爭吵吵，對國家不是好事，希望今年團結台灣、團結中華民國。面對新年，希望國家找回合作與和諧。人與人之間彼此合作與和諧往前走，也許有吵吵鬧鬧的不同聲音，但要彼此尊重與包容。

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他說，2025年將迎來捷運三鶯線完工、淡江大橋完工、與新北市美術館正式落成。這是新北市國際大都市展現不同的新樣貌。他有責任帶領404萬的多元族群人口，團結大家迅速發展，將全力以赴創造榮景。

今天的健走會場找來市集攤位，有嚴選商家、新北青農，新北市警察局警犬隊也與民眾近距離互動。接著在侯友宜鳴槍後舉行健走，參加民眾與卡通角色英雄波力玩偶一起健走，象徵2025年迎新。（編輯：方沛清）1140101

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