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新北大觀消防分隊發高階監護電擊器 提升存活率

2025/1/2 17:55（1/2 18:01 更新）
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新北市消防局第一救災救護大隊2日表示，配發1台高階監護電擊器至大觀消防分隊，有助提升救護品質與心肌梗塞病患存活率，大觀分隊23名中級、高級救護技術員皆可使用。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月2日
新北市消防局第一救災救護大隊2日表示，配發1台高階監護電擊器至大觀消防分隊，有助提升救護品質與心肌梗塞病患存活率，大觀分隊23名中級、高級救護技術員皆可使用。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月2日
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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北消防局第一救災救護大隊表示，今天配發1台高階監護電擊器至大觀消防分隊，可用於病患到院前，由救護車上的平板電腦快速將心電圖傳至醫院端，提升救護品質與病患存活率。

第一救災救護大隊大隊長羅凱文透過新聞稿表示，高階監護電擊器是一組集結多種功能的先進急救設備；包括生命徵象監測的呼吸速率、血壓與血氧量測、心律監測、平均動脈壓監測、自動體外心臟去顫器（AED）。

羅凱文說，功能還有12導程心電圖、CPR（心肺復甦術）反饋、手動電擊器、體外心律器（TCP）、潮氣末二氧化碳監測、一氧化碳血紅素分析等多項功能。

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第一大隊回應中央社記者詢問表示說，板橋區各消防分隊皆已配置這台高階生理監視器，剩下大觀分隊尚未使用，今天配發後，完成最後一塊拼圖。大觀分隊23名中級及高級救護技術員皆可使用。

羅凱文表示，救護車上配置的高階監護電擊器，對心肌梗塞危急案件，可事先啟動院內接手處置流程及設備，展開搶救行動。不僅減輕攜帶裝備的重量，更有強大功能，提升救護人員高品質的急救處置，與病患的存活率。（編輯：陳清芳）1140102

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