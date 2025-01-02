新北防動物路殺成效佳 生態廊道將續建4處

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（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市政府農業局今天表示，為防止動物因穿越道路遭車輛輾斃，目前共建置6處生態廊道，根據監視畫面已成功記錄30種動物使用，成效不錯，後續將擇地再續建4處生態廊道。

農業局發布新聞稿指出，透過生態調查、路殺紀錄來建立路殺熱點後，進行農路相關工程時結合現地實況，以及生物習性所建置生態廊道6處。

地點分別位於三峽紅龜面路地下廊道、土城區承天路誘導式斜坡、2處地下廊道和天空廊道及新店區動物過路排水箱涵。

農業局日前透過空拍機拍攝及長期架設於生態廊道內自動攝影相機記錄動物使用情形，陸續拍到許多不同物種動物，包括白鼻心等動物外，還有保育類動物穿山甲、食蟹獴，拍攝到動物超過30種，進而剪輯成紀錄片。

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農業局表示，從紀錄畫面拍攝到野生動物覓食、喝水及嬉戲，也捕捉到母猴帶小猴穿越廊道及白鼻心於廊道內交配的畫面，可見廊道對於野生動物來說已是安全的設施。因此，農業局向中央社記者表示，後續將再擇地設置4處生態廊道，第7處將設在汐止八連路。

農業局表示，為推廣防路殺教育，已與路殺社合作拍攝路殺防治紀錄片，片中以動物角度帶領觀眾穿越生態廊道，生動傳達路殺防治以及生態保育重要性。即日起至1月17日至「新北市農業局-稼日蒔光」影片貼文按讚加留言一句對影片的感想，可抽限量10份的路殺防治主題杯墊。（編輯：張銘坤）1140102