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農曆年前網購詐騙常見 北市與4超商合推防騙措施

2025/1/3 11:47
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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市法務局表示，經統計，農曆年前是網購詐騙的高風險時節，與4大超商合作實施反詐騙包裹新措施，如簡化受理流程等，盼防止市民遇騙，讓民眾開心迎新年。

台北市政府法務局今天發布新聞指出，因網路購物詐騙頻傳，已攜手4大超商實施反詐騙包裹新措施，透過簡化受理流程、金流保管等，保障消費者權益，年關將近，再次提醒消費者留意詐騙。

法務局表示，因農曆春節將屆，民眾網購採買需求大，重要節慶更是詐騙高風險時節，詐騙集團在臉書（Facebook）、IG、LINE等平台以優惠行銷為由，誘使民眾下單或發簡訊要求至超商取貨付款。

台北市政府為提升民眾網購安全交易，聯合4大超商共同強化境外詐騙包裹防制措施。

法務局指出，去年與超商溝通並獲業者同意，針對民眾網購常用的貨到付款，業者會強化內部流程，市府提出3項措施，包含明確類型、流程簡化、掌控金流。

法務局表示，明確類型是指對幽靈包裹及空包裹，可保障消費者7天內申請退款。流程簡化為由超商建置單一窗口，提供友善受理程序，不再強制要求消費者先至檢警報案或提告，經確認後最慢10個工作日內完成退款，且會提供消費者查詢處理進度。

至於掌控金流，會由超商協調暫扣爭議款項，確保消費者貨款，提升交易安全。

法務局指出，市長蔣萬安非常重視民眾網購安全，要求市府與超商業者協力合作，並在消保網製作「收到詐騙包裹怎麼辦？」主題專頁及自製宣導影片，蔣萬安期盼民眾在享受網購交易便利性，也留意交易安全。（編輯：龍柏安）1140103

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