台中霧峰農會桐林酒廠動土 陳駿季盼為農產加值

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（中央社記者蘇木春台中3日電）農業部補助台中霧峰區農會桐林酒廠新建工程，今天舉辦動土典禮，預計明年完工投產，產值約1.8億元，農業部長陳駿季出席表示，酒類是非常好的農產加值品，期待帶動產業發展。

桐林酒廠預定地位在霧峰區農會桐林集貨場旁，陳駿季、立法院中部辦公室主任邱俊龍、觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷、民進黨台中市議員李天生與林德宇，以及霧峰區農會理事長許再興、常務監事黃清標及總幹事黃景建等人皆出席動土典禮。

陳駿季致詞時表示，霧峰區農會在製酒方面非常用心，產出的清酒與燒酒獲得許多獎項。農業部希望農業是永續產業，除兼顧糧食安全，還要讓農民能賺錢，酒類是非常好的農產加值品。

陳駿季說，霧峰農會在技轉農業試驗所的74號香米後，目前耕作400公頃，透過很好的造酒技術加質農產品，桐林酒廠未來將結合在地龍眼、荔枝等農產品製酒，期待帶動產業發展。

黃景建說，霧峰農會酒莊主要生產清酒，第2座的桐林酒廠將研發在地特色酒品，擴大契作以保障農民收益，並結合地方旅遊達到地方創生等目的，打造「地方限定」產品與體驗服務，提升農產附加價值。

霧峰區農會說明，桐林酒廠為4層樓建築，樓地板面積約1210坪，農業部投入補助逾新台幣2億元，預計明年可完工投產，年產值可達1.8億元。（編輯：郭諭儒）1140103

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