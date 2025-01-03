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環狀線震損雙北共同求償19億 中華工程：均按圖施工、循法律途徑溝通
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議員要求加強電梯公安 新北：提升抽查比例

2025/1/3 20:02
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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北去年底發生殯儀館貨梯，與板橋捷運出口電梯故障墜落意外；民進黨市議員黃淑君今天要求加強抽查比例，並成立跨局處審查機制。市府說，今年對逾20年住宅電梯增加抽查比例。

市議員黃淑君今天發布新聞表示，去年10月27日板橋區府中捷運站2號出口，發生昇降設備故障墜落傷人事件。事後鑑定報告顯示，三級安檢制度漏洞百出，卻依然可以核發許可執照。

黃淑君說，截至113年底，新北市共有將近5萬台昇降設備，5成4為20年以上的設備，高齡設備佔比高。但一季抽檢9台，一年僅抽檢36台，不符合比例原則。

她說，市府對昇降梯的設計、施工、核照至維護，都僅能委由專業單位辦理。她要求應檢討安檢抽查比例，提高抽檢頻度。除建築物昇降設備，「供生產作業所需之昇降設備」（俗稱貨梯），管理法令及權責不明確，也應檢討使用規範。

對此，市府工務局回應中央社記者詢問表示，昇降設備管理是依據中央訂定的建築法，和昇降設備管理辦法執行，新北市府的安檢要求比中央的規定更嚴謹。

工務局說，針對公有建物、停車場、賣場等設備的抽查比例提升至10%；自今年（114年）起，針對住宅設置20年以上的電梯，將再增加至少抽驗100台。（編輯：張銘坤）1140103

黃淑君
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