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國1林口交流道改善進度超前 拚116年1月完工

2025/1/4 16:36
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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市府今天表示，國1林口交流道改善工程進度超前，盼如期於民國116年1月完工，盡快提升國道主線與地區聯絡道路運轉效率，目前林口民眾可搭捷運及公車節省通勤通學時間。

新北市政府發布新聞指出，為紓解林口交流道周邊壅塞車流，交通部高速公路局辦理「國道1號林口交流道改善工程」已於112年5月28日動工，預計116年1月完工。

有關「國道1號林口交流道改善工程」進度，新北市府表示，截至去年（113年）12月底，工程預定進度為17.13% ，實際進度則超前為18.97%。

新北市府指出，林口交流道為新北市林口區及桃園市龜山區進出國道的主要路徑，隨社宅、商業區、媒體及物流園區等開發案發展，人口快速成長，造成國道與平面聯絡道路車流回堵。

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「國道1號林口交流道改善工程」預計116年1月完工，新北市長侯友宜今天視察工程進度，他表示，希望交流道改善工程能如期如質完工，藉以改善林口交通壅塞環境，他感謝高公局及工程單位攜手解決林口交通需求。

新北市府表示，施工期間制定交通維持計畫，利用林口轉運站部分空間作為汽機車停車場，並自去年12月23日起試辦調整客運快速公車，在林口端載客後不下匝道停靠「高公局站」，直達台北市，尖峰時段約可節省20至30分鐘通勤時間。（編輯：戴光育）1140104

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