落實使用者付費 高市都市設計審議收費5千元起跳

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）落實使用者付費，高市府都發局今天表示，即日起實施都市設計審議收費制度，依據個案審議層級，採階梯式收費，收取新台幣5000元至10萬元不等規費。

都發局今天發布新聞稿指出，自民國110年推行都市設計分級審議制度，每週安排審議，會議場次已由每年平均35場，大幅提升至每年70場以上，且縮短約40%審議時間。

此外，近來也推動都市設計審議數位化及無紙化服務，進一步提升政府行政效率與服務品質。

都發局強調，目前六都中，僅高雄及台南尚未實施都市設計審議收費制度；收費制度的施行將進一步提升資源合理配置及運用效率，促使申請單位更加審慎準備申請資料，減少反覆修改情況，確保審議品質。

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為廣納各界意見，都發局訂定「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」期間，也邀請業界代表與公會研商並獲支持；法案經高雄市議會備查後，依法定程序，於今年1月5日正式生效。

都發局表示，因此，即起將依「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」，實施都市設計審議收費制度，依據個案審議層級採階梯式收費，收取5000元至10萬元不等規費。（編輯：陳仁華）1140105