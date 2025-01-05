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總統副總統聯名春聯夯 蘇巧慧：民眾排隊爭領

2025/1/5 17:27（1/5 17:56 更新）
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民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（前左6）5日前往林口區竹林山觀音寺，發放她和總統賴清德、副總統蕭美琴的「六順和春」聯名春聯，吸引許多民眾排隊領取，場面熱烈。（市黨部提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月5日
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（前左6）5日前往林口區竹林山觀音寺，發放她和總統賴清德、副總統蕭美琴的「六順和春」聯名春聯，吸引許多民眾排隊領取，場面熱烈。（市黨部提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月5日
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（中央社記者王鴻國新北5日電）民主進步黨新北市黨部主委蘇巧慧今天到林口竹林山觀音寺，發放她和賴總統、蕭副總統的聯名春聯，吸引許多民眾排隊領取，千份春聯在短短半小時就被索取一空，展現超人氣。

民進黨發布新聞稿指出，總統賴清德、副總統蕭美琴上任首個春聯「六順和春」廣受好評，黨部印製賴總統、蕭副總統和黨部主委蘇巧慧聯名春聯，並於4日在淡水發放，就獲得許多人歡迎及索取。

蘇巧慧今天到林口區竹林山觀音寺發放聯名春聯，吸引許多民眾排隊索取，排隊隊伍一路延伸至側門出入口，1000份春聯，在短短半小時內就被索取一空。

黨部執行長高碩呈表示，從6日開始，黨部及各區服務據點都會放置總統聯名春聯，歡迎民眾前往索取。

蘇巧慧表示，今年的總統春聯詢問度破表，黨部為滿足民眾需求，主動加碼印製聯名春聯，希望讓大家提早拿到總統及副總統的祝福，一起過好年。

她表示，黨部團隊接下來會持續在新北各地發放春聯，希望每1名市民都可以把總統的祝福帶回家，祝福大家來年事事順心、闔家平安。（編輯：方沛清）1140105

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