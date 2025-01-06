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陳亭妃推蛇年卡通版春聯 盼以創意與巧思祈福

2025/1/6 18:54（1/6 20:01 更新）
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民進黨立委陳亭妃（圖）6日推出全新設計蛇年卡通版賀年春聯，希望新的一年大家心想事成、做任何事都十拿九穩。（陳亭妃服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月6日
民進黨立委陳亭妃（圖）6日推出全新設計蛇年卡通版賀年春聯，希望新的一年大家心想事成、做任何事都十拿九穩。（陳亭妃服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月6日
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）民進黨立委陳亭妃今年推出全新設計的蛇年卡通版賀年春聯，盼以充滿創意與巧思的設計讓民眾眼前一亮，並祝福大家在2025充滿好吉兆，即日起在各服務處開放索取。

陳亭妃告訴中央社記者，此次設計元素第一層為「十」的巧思，除了巧妙結合生肖蛇的諧音外，還包含「妃妃姐姐」陳亭妃娃娃與今年生肖蛇，架構成十的意念，象徵「頂天立地」，這份祝福更寓意著「十拿九穩」，希望新的一年大家心想事成、做任何事都十拿九穩。

陳亭妃指出，第二層巧思則是新朋友小熊首次出現在春聯中，為大家送上2025年特別祝福「妃熊穩」，祝願新年裡每個人都穩穩當當、安然幸福。

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她說，第三層巧思為充滿喜氣「金銀財寶滿厝廳」，春聯中融入金色與元寶元素，「妃常熱鬧」、「妃常豐富」，象徵財運滾滾而來，祝福大家「金銀財寶滿厝廳」，家中充滿歡樂與富貴。

陳亭妃表示，早在去年12月中就有許多人開始詢問「妃妃姐姐」春聯何時推出，此次的卡通版蛇年春聯，不僅是節慶裝飾，更傳遞一份溫暖心意，未來還將推出各區聯名版本。（編輯：吳協昌）1140106

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陳亭妃
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