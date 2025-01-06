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新北某高職遭控霸凌吃案 教育局：疑延遲通報

2025/1/6 22:12
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（中央社記者趙敏雅新北6日電）新北一間孕育多名棒球選手的私立高職被控校園霸凌，一名學生家長向議員投訴，孩子在校遭同學毆打受傷，質疑校方消極處理。該校校長否認吃案，不過教育局認定有延遲通報疑慮。

一名學生家長向國民黨新北市議員蔡淑君陳情，去年11月27日就讀高三的兒子本來與一名同學玩，另一名同學想加入被拒絕後，竟用衛生紙塞住兒子的嘴，之後一陣拳打腳踢。家長指驗傷報告顯示，兒子臉腫瘀青，腰部和腿部都是傷痕，牙齒鬆動，至少被打26拳，至今仍去身心科就診。

家長控訴，校方在事發3小時後才通知他發生「打架事件」，還要求班上學生全將影片刪除，教官稱會影響校譽，讓家長質疑「校方想盡辦法想把事情壓下來」，調解會時校方勸雙方握手言和，對方家長未有一句道歉。

該校校長表示，因為學生戴口罩，不清楚受傷狀況，第一時間認為是雙方互毆，之後家長申訴霸凌，就按照程序做通報，上週進行第一次霸凌調查小組，直說「學校沒有延誤」。

至於刪影片部分，校長說，老師蒐集學生的影片後統一給行政備份，才請學生刪除，雙方家長可以到行政那邊觀看。

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新北市政府教育局說，本案已召開審查小組會議，外聘3名教育部人才庫委員組成調查處理小組，針對雙方衝突及疑似霸凌行為儘速調查，並將處理結果通知當事人。教育局會持續督請學校確實依照校園霸凌準則規定公平公正處理。

教育局表示，初步檢視學校通報處理過程，認為顯有延遲校安通報疑慮，將進行查察並函文糾正學校提交檢討報告，後續並送私校諮詢會議究責議處。（編輯：李錫璋）1140106

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