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新北春聯「蛇福泰吉」喻全有賺錢 開放民眾索取

2025/1/7 11:15
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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府今天公布「2025乙巳蛇年」的春聯與福袋，以「蛇福泰吉」迎接將到來的金蛇年，比喻「全有賺錢」之意，今天開始，在市府及各區公所發放。

市長侯友宜公布新北春聯主軸為「蛇福泰吉」，他表示，除祝福平安吉祥外，也以台語諧音比喻全有賺錢之意，希望用「蛇福泰吉」春聯，祝福大家蛇年萬事如意、平安幸福。

揮毫的「蛇福泰吉」書法，蛇字以金邊象徵吐信，市府也公布福袋，比照往年以10元硬幣貼在福袋的全球圖案裡，象徵全球經濟大發賺大錢；福袋設計成立體三角形，攤開後可以立起。

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春聯是由新北青年書法家林妤璇與設計師王景民合作創作。福袋外觀有5個外圓內方的古錢幣，以蛇信串起金錢象徵串錢（賺錢）、內頁則有9個燈籠代表喜氣。

市府說，自7日起，週一至週五上班時間，在市府1樓西側服務台開放民眾索取春聯。此外，新北市29區公所也歡迎民眾就近前往索取。（編輯：方沛清）1140107

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