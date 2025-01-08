北市編1百萬餘預算因應雙城論壇 綠議員要求刪除

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市府編139餘萬元預算因應今年雙城論壇，民進黨議員質疑市長蔣萬安未達選前承諾刪除預算；藍營議員反對，提到只是市政交流，且能促進兩岸理解。此筆預算進議會政黨協商。

台北市議會今天下午召開大會審議台北市政府編列114年度預算等案，包含北市秘書處編列辦理城市論壇相關費用的新台幣139.4萬元。多名民進黨北市議員提及，蔣萬安參選市長前曾對辦雙城論壇提2項前提，但共機持續擾台，而市府去年卻仍辦雙城論壇。

民進黨台北市議員趙怡翔發言說，要舉辦雙城論壇是蔣萬安決定，所以要對市民負責，但蔣萬安曾提及2項前提，包含如中國對台矮化、共機持續擾台就停辦雙城論壇，蔣萬安應履行當時政治承諾。

民進黨台北市議員簡舒培表示，北市府辦雙城論壇時僅邀藍營議員出席相關餐宴，認為是在自我設限及矮化，要求刪此筆費用，但不代表不支持市府與其它姊妹市交流，且呼籲其它議員應循議會過去但書，共機共艦擾台就應支持停辦雙城論壇。

民進黨台北市議員許淑華說，辦雙城論壇若雙方可互相尊重是很好，但邀約出席餐會卻分黨籍很奇怪，且是今年才有此狀況，因市府編列雙城論壇屬單筆預算，因此要求刪除，才能表達態度。

國民黨台北市議員汪志冰在議會發言，反對刪此筆預算，因這是可讓雙方互相表態的論壇，若刪預算後續將無法舉辦或延辦，且雙城論壇的實質內容對上海及台北都有具體成效。

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國民黨台北市議員柳采葳說，綠營議員提及未被受邀上海方的答謝宴，認為市府確實有改進空間，應要更大方邀約綠營議員，認為此筆預算要保留，並請市府後續舉辦時要更積極約綠營議員出席。

議長戴錫欽最後裁示，針對市府編列今年度的雙城論壇預算，許多議員意見分歧，此筆預算送政黨協商討論。（編輯：張銘坤）1140108