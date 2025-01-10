新北低溫下探10度 消防局籲取暖防一氧化碳中毒

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）強烈大陸冷氣團來襲，新北市有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率。新北市消防局今天提醒民眾住家取暖要保持通風，防一氧化碳中毒，建議公寓要安裝住宅用火災警報器。

氣象署今天上午10時34分發布低溫橙色燈號（非常寒冷），新北市等縣市有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率。

新北市消防局第一救災救護大隊長羅凱文透過新聞稿表示，溪崑消防分隊暨防火宣導分隊主動前往里長資源回收站加強防火及防範一氧化碳中毒宣導。

羅凱文指出，消防人員利用民眾排隊等候資源回收時宣導，提醒居家安裝住宅用火災警報器，尤其資源回收族群多是較年長的長輩，也是屬於炊事不慎、電線走火等火災風險因子較高的族群。

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他說，這些民眾也有可能是燃氣熱水器安裝不佳而有一氧化碳中毒的潛勢戶，呼籲注意自家燃氣熱水器安裝通風性，請民眾依住家通風條件，選擇正確型式熱水器。

消防局表示，近日天氣寒冷，民眾常緊閉門窗禦寒，因此在家中使用瓦斯熱水器時，易有因通風不足而發生中毒風險。（編輯：戴光育）1140110