加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
憲法訴訟法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
首頁 / 地方

花蓮豐濱鄉推特色農產品 水牛、黑豆加工成伴手禮

2025/1/10 14:47（1/10 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣豐濱鄉公所與工研院合作，將在地放養水牛、黑豆及白蝦等，研發加工成牛肉乾、琴酒、氣泡飲及蝦餅等產品，10日正式發表，現場還拉起「五月天，買了沒」紅布條。中央社記者張祈攝 114年1月10日
花蓮縣豐濱鄉公所與工研院合作，將在地放養水牛、黑豆及白蝦等，研發加工成牛肉乾、琴酒、氣泡飲及蝦餅等產品，10日正式發表，現場還拉起「五月天，買了沒」紅布條。中央社記者張祈攝 114年1月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮縣豐濱鄉緊鄰東海岸，鄉公所與工研院合作，將在地放養水牛、黑豆及白蝦等，研發加工成牛肉乾、琴酒、氣泡飲及蝦餅等產品，將在花蓮轉運站及豐濱市場展售。

花蓮縣豐濱鄉位於台11線，人口僅4000多人，公所推展觀光，親不知子天空步道、月洞遊憩區每年吸引20萬人次遊客，去年0403地震後，景區部分受損，來客量只剩5萬人次。

豐濱鄉長邱福順說，這段時間公所與工研院合作，獲國發會、原民會支持，將在地水牛、黑豆開發特色產品，今天發表，希望下週五月天公益演唱會，遊客可選購作伴手禮。

豐濱鄉公所今天在花蓮市鐵道文化園區二館辦發表會，同時展出「小島友米」新社梯田米、阿ken小農蜜、米汐咖啡及大港口黑豆等，由豐濱子弟藝人宋少卿代言。

鄉公所指出，豐濱鄉有全台唯一水牛產銷班，以近乎野放方式飼養，天然牧草餵食，沒有人工飼料及任何藥物，飼養至3至5歲，體重達200至250斤時製作成風味牛肉乾。

牛肉乾以酒釀、刺蔥等調味，研發過程發現高溫炙燒的牛肉風味迷人，與醲蒸餾所創辦人李建緯合作，運用台灣米蒸餾做琴酒基底，添加杜松子、馬告，以牛肉乾浸泡，推出台灣豐濱牛風味的醲琴酒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，黑豆是大港口部落的傳統食物，族人傳統會將黑豆釀製成有特殊風味的豆鼓及黑豆醬，這次研發成黑豆氣泡飲，保留大港口黑豆的傳統風味，增加黑豆的附加價值。

邱福順指出，豐濱鄉特色加工品在花蓮轉運站、月洞遊憩區有展售，未來也會在豐濱菜市場販售，歡迎民眾到豐濱旅遊可支持地方特色伴手禮。（編輯：郭諭儒）1140110

#台11線
#工研院
#豐濱
#豐濱鄉公所
#宋少卿
#李建緯
#花蓮縣
#邱福順
#國發會
#豐濱鄉
花蓮縣豐濱鄉公所與工研院合作，以在地放養水牛等，研發加工成牛肉乾。中央社記者張祈攝 114年1月10日
花蓮縣豐濱鄉公所與工研院合作，以在地放養水牛等，研發加工成牛肉乾。中央社記者張祈攝 114年1月10日
花蓮縣豐濱鄉公所與工研院合作，將在地黑豆及白蝦等，研發加工成氣泡飲及蝦餅等產品。中央社記者張祈攝 114年1月10日
花蓮縣豐濱鄉公所與工研院合作，將在地黑豆及白蝦等，研發加工成氣泡飲及蝦餅等產品。中央社記者張祈攝 114年1月10日
邱福順
花蓮豐濱鄉發兒童生日禮金 4年152人受惠噶瑪蘭族復名22週年紀念 展族群韌性凸顯文化可貴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：