花蓮豐濱鄉推特色農產品 水牛、黑豆加工成伴手禮

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮縣豐濱鄉緊鄰東海岸，鄉公所與工研院合作，將在地放養水牛、黑豆及白蝦等，研發加工成牛肉乾、琴酒、氣泡飲及蝦餅等產品，將在花蓮轉運站及豐濱市場展售。

花蓮縣豐濱鄉位於台11線，人口僅4000多人，公所推展觀光，親不知子天空步道、月洞遊憩區每年吸引20萬人次遊客，去年0403地震後，景區部分受損，來客量只剩5萬人次。

豐濱鄉長邱福順說，這段時間公所與工研院合作，獲國發會、原民會支持，將在地水牛、黑豆開發特色產品，今天發表，希望下週五月天公益演唱會，遊客可選購作伴手禮。

豐濱鄉公所今天在花蓮市鐵道文化園區二館辦發表會，同時展出「小島友米」新社梯田米、阿ken小農蜜、米汐咖啡及大港口黑豆等，由豐濱子弟藝人宋少卿代言。

鄉公所指出，豐濱鄉有全台唯一水牛產銷班，以近乎野放方式飼養，天然牧草餵食，沒有人工飼料及任何藥物，飼養至3至5歲，體重達200至250斤時製作成風味牛肉乾。

牛肉乾以酒釀、刺蔥等調味，研發過程發現高溫炙燒的牛肉風味迷人，與醲蒸餾所創辦人李建緯合作，運用台灣米蒸餾做琴酒基底，添加杜松子、馬告，以牛肉乾浸泡，推出台灣豐濱牛風味的醲琴酒。

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另外，黑豆是大港口部落的傳統食物，族人傳統會將黑豆釀製成有特殊風味的豆鼓及黑豆醬，這次研發成黑豆氣泡飲，保留大港口黑豆的傳統風味，增加黑豆的附加價值。

邱福順指出，豐濱鄉特色加工品在花蓮轉運站、月洞遊憩區有展售，未來也會在豐濱菜市場販售，歡迎民眾到豐濱旅遊可支持地方特色伴手禮。（編輯：郭諭儒）1140110

花蓮縣豐濱鄉公所與工研院合作，以在地放養水牛等，研發加工成牛肉乾。中央社記者張祈攝 114年1月10日