宜蘭市幾米觀光巴士搭乘率低 營運9年走入歷史

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）宜蘭市公所2016年起與幾米團隊合作，推出2輛幾米市區觀光巴士，還以幾米人偶為概念翻新13座公車站牌，成旅遊亮點，但之後因使用率低、財政負擔等，去年底已正式停駛。

宜蘭市公所於2016年與幾米團隊合作，分別以幾米的「星空」與「忘記親一下」繪本為主題，斥資打造「星空號」及「奇蹟號」2輛20人座「幾米公車」，讓遊客免費搭乘，內外觀都有可愛圖案，車內還有幾米雕塑人偶陪乘客坐車。公車路線行經市區主要交通與觀光據點，全盛時期每月吸引超過3000人次搭乘。

為營造宜蘭旅遊新亮點，市公所在2019年底再次與幾米團隊合作，斥資新台幣600萬元在市公所前打造1座幾米候車亭，並以幾米人偶為概念，翻新宜蘭市區13座公車站牌。

不過，最近有民眾發現，許多公車站牌上的幾米人偶已消失，有人懷疑被偷走，有人認為被拿去整修。

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宜蘭市公所今天指出，幾米觀光巴士2021年受疫情影響，乘客數大幅降低，一度停駛，復駛後改採預約搭乘服務；如今考量與縣府的「宜蘭勁好行」等公車路線重疊，使用率偏低，加上車輛老舊，且若要新購車需耗費龐大金額及每年額外維護費；經綜合考量，去年底已決定停止營運。

此外，沿線13處站牌的幾米人偶，因牽涉智慧財產權，將由幾米團隊回收，只保留第一銀行前的站牌給縣府接收繼續使用，其餘12處站牌也將拆除。（編輯：方沛清）1140110