高雄桃源7品種櫻花盛開 警交管措施疏導

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄櫻花季今天在桃源區櫻花公園登場，共7種櫻花品種盛開，還有市集、原住民歌舞表演、賞櫻健走等，賞櫻期至2月9日。六龜警分局今天公布交管措施，將視狀況機動調整。

高雄市警察局六龜分局上午指出，為維護南橫山區、賞花、遊樂區及周邊道路交通秩序，除派員加強疏導車流及取締違規停車，並將實施交通管制措施，視交通狀況機動調整疏導管制及範圍。

警方說明，南橫梅山口至向陽路段東西兩端開放時間為上午7時至下午2時進入，下午5時車輛須離開管制路段，之後就會淨空路段，每週二、週四不開放；因應農曆過年連假人潮，公路局1月28日及30日取消管制通行，也就是過年期間每天開放通行，開放時段與平時相同；另藤枝聯外道路16.5K與櫻花公園路口及二集團三叉路口等2處彈性管制。

一年一度高雄櫻花季今天在桃源區寶山里二集團櫻花公園展開序幕，當天除了原味市集、布農族祈福儀式、原住民音樂歌舞演出，還特別規劃賞櫻健走活動，桃源區公所貼心準備限量「健走禮包」，內含毛巾與愛玉吸凍飲，陪伴大家在寒冷冬日促進血液循環。

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現場除了種植河津櫻、山櫻花，還有吉野櫻、八重櫻、粉紅佳人以及木蘭緋櫻、富士櫻等7種櫻花品種，是高雄賞櫻首選地點。這次櫻花季期程一直持續至2月9日。

六龜分局提醒，前往賞櫻或至藤枝森林遊樂區休憩或登山民眾，因遊樂區周邊停車位不多，如附近已無停車位，可運用寶山社區發展協會規劃接駁車服務，與六龜分局共同配合疏散車潮；接駁車在寶山里（假日市集）及各露營區皆有接駁直達櫻花公園接駁站，遊客可開車進入寶山社區後，再轉搭接駁車前往。（編輯：郭諭儒）1140111