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雲林虎尾公安路立體停車場啟用 25日起收費

2025/1/14 14:16（1/14 14:46 更新）
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雲林縣虎尾鎮公安路立體停車場即日起試營運，外觀以輕巧清透、城市森林為概念，提供智能停車系統，建置複合式商場，串連周邊人文資源，達成多元使用。中央社記者姜宜菁攝 114年1月14日
雲林縣虎尾鎮公安路立體停車場即日起試營運，外觀以輕巧清透、城市森林為概念，提供智能停車系統，建置複合式商場，串連周邊人文資源，達成多元使用。中央社記者姜宜菁攝 114年1月14日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣政府為紓解雲林虎尾鎮中心停車位不足問題，興建公安路立體停車場，可提供296汽車停車位和30格機車停車位，即日起試營運，全場免費停車，25日起收費，但機車仍免費。

雲林縣交通工務局表示，25日起停車每小時收費新台幣30元，平日12小時上限150元，假日12小時上限200元，也提供月租車位和30名里民優惠月租車位。

雲縣府今天舉辦竣工啟用儀式，雲林縣長張麗善、中國國民黨籍立法委員丁學忠等出席。張麗善表示，經縣府盤點合適用地，向交通部公路局申請停車場前瞻基礎建設計畫興建，改善周邊交通，滿足停車需求。

她說，中央和地方政府合作，總經費超過6億3864萬元，興建地下1層、地上6層立體停車場，其中1、2層可做為商場及餐廳。

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停車場以輕巧清透、城市森林為概念，提供智能停車系統，建置複合式商場，串連周邊人文資源，達成多元使用。

交通工務局長汪令堯說，商家預計4月起整備，最快6月開幕，目前有藥妝、連鎖餐飲業者進駐。（編輯：李明宗）1140114

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為紓解雲林縣虎尾鎮中心停車位不足問題，縣府興建公安路立體停車場，縣長張麗善（前排右6）14日出席竣工啟用儀式，宣布停車場即日起試營運，25日起收費。中央社記者姜宜菁攝 114年1月14日
為紓解雲林縣虎尾鎮中心停車位不足問題，縣府興建公安路立體停車場，縣長張麗善（前排右6）14日出席竣工啟用儀式，宣布停車場即日起試營運，25日起收費。中央社記者姜宜菁攝 114年1月14日
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