中市警啟動春節旅運疏導措施 估車流集中1/31至2/2

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）農曆春節將屆，台中市警察局今天公布114年春節旅運與交通疏導措施，並前往烏日區玉闕朝仁宮進行重要節日交通安全宣導，預估交通量較繁忙時段集中1月31日至2月2日。

春節連假為1月25日至2月2日共9天，交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，市警局研判台中市區交通量較繁忙時段集中在1月31日至2月2日，大年初三起會出現大量車流。

台中市警察局交通警察大隊與烏日分局今天前往財團法人台中市玉闕朝仁宮，共同辦理加強重要節日交通安全宣導，向民眾宣導中部地區國道交通管制措施，加上天津路、一中商圈、逢甲新春市集及繼光街4處也舉辦年貨大街，預估會吸引大量置辦年貨與觀光的人潮與車潮。

為維持春節假期間道路與交通順暢，市警局分析歷年市區易壅塞時段、路段，研擬應變計畫與規劃交通疏導措施，針對重要聯外道路台74線中彰快速道路、台61線及中投公路等強化交通疏導作為。

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對於重要交通場站，警方表示，如台中航空站、高鐵台中站、各鐵路及公路車站以及高速公路上下中市匝道、省道等主要疏運路線，包括百貨公司周邊、熱門觀光景點、風景遊憩區、廟宇等易壅塞區域，均規劃交通疏導計劃，機動調整路口號誌並加強現場指揮疏導。

在今天宣傳活動中，現場還設置無比氣派紅包牆，參加民眾只要完成交通安全闖關小遊戲，就可獲得紅包抽抽樂機會，提前感受春節喜氣；另有酒駕眼鏡讓民眾配戴行走，並沿交通錐繞行，實際體驗酒後駕車危險性，讓民眾在參與遊戲同時，學習正確交通安全觀念。（編輯：陳仁華）1140115