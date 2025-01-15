基市蛇來運轉春聯 剪紙、漸層線條展現海港特色

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市政府今天公布精心設計的「蛇來運轉」春聯與1元紅包，以「剪紙」元素融合蛇年視覺及書法設計，加上藍色漸層線條呈現基隆海港特色。

市府綜合發展處長陳瑋表示，春聯及紅包是以「剪紙」為元素，將蛇年視覺及書法設計融為一體，整體以金蛇為主體，下方有藍色漸層線條呈現海浪風貌，展現基隆海港雨都特色。

陳瑋說，蛇身中段蜷成圓形，寓意著財源滾滾來，再以4個燙金的「蛇來運轉」展現大氣風采，祝福市民在新的金蛇年運勢轉好、城市共好。

市府副發言人曾冠誠說，市府最快在1月20日前，會將春聯配送至各區公所，再委託里鄰長協助派發至各家戶，民眾也可以直接到里辦公處領取。

至於1元紅包，市府副發言人張家馨說，17日上午7時45分在果菜市場，及8時30分在成功市場，市長謝國樑都會前往市場向民眾拜早年，並發送紅包，歡迎市民踴躍前往索取紅包。

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此外，基隆市議會議長童子瑋今天也在臉書Facebook公布議會「億巳新隆」春聯及紅包，取諧音「議事新隆」，也象徵蛻變、新浪來襲。童子瑋說，迎接新的一年，這是對自己期許，會持續秉持著「以人為本、用心思考、行動向前」理念，成為推動社會進步浪潮。

童子瑋說，將這份心意，融合在此次春聯及紅包袋設計，期許與基隆市民共創璀璨生活，未來年年是好年。（編輯：方沛清）1140115