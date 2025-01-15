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守護雲林健康 台塑號婦癌篩檢巡迴車捐贈啟用

2025/1/15 17:30（1/15 17:41 更新）
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台塑企業以麥寮汽電公司的促協金捐贈新台幣1540萬元，委由雲林縣衛生局打造乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，捐贈儀式15日舉行，由雲林縣長張麗善（右5）代表受贈。中央社記者姜宜菁攝 114年1月15日
台塑企業以麥寮汽電公司的促協金捐贈新台幣1540萬元，委由雲林縣衛生局打造乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，捐贈儀式15日舉行，由雲林縣長張麗善（右5）代表受贈。中央社記者姜宜菁攝 114年1月15日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）台塑企業以麥寮汽電公司的促協金捐贈新台幣1540萬元，委由雲林縣衛生局打造乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，盼提高篩檢率，守護縣民健康。

雲林縣衛生局今天舉辦捐贈儀式，由雲林縣長張麗善代表受贈，台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑代表捐贈，國民黨雲林縣議員賴淑娞、若瑟醫院院長卓瑩祥等人出席見證。

根據衛生福利部統計，111年雲林縣癌症發生人數為3900人，112年因癌症死亡人數高達2055人，占雲林縣死亡原因的25%，其中乳癌發生率居雲林縣第一，死亡率位居第四名。

張麗善表示，乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車將由衛生局委託若瑟醫院統籌規劃，巡迴全縣20鄉鎮市服務，強化婦癌防治工作，共同守護縣民健康。

她呼籲婦女們珍視自己身體健康，踴躍參加篩檢。檢查若無病變生活更安心，若發現病灶可以及早治療，恢復健康。

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蔡建樑說，台塑企業以麥寮汽電公司的促協金捐贈新台幣1540萬元，委由衛生局打造二合一篩檢巡迴車，內部設置最新的乳房X光攝影設備、子宮頸的檢查空間及無障礙設備，希望透過巡迴車深入偏鄉和社區，守護雲林縣婦女的健康。

雲林縣衛生局長曾春美指出，雲林縣偏鄉醫療資源不足又不均，加上民風較為保守，乳癌及子宮頸癌篩檢率還有提升空間，透過二合一篩檢巡迴車提高篩檢率，守護縣民健康，強化婦癌防治工作，推動優質醫療服務的普及性。（編輯：李淑華）1140115

張麗善
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