板殯說明會混亂中散場 侯友宜：有必要會加開

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（中央社記者王鴻國新北16日電）位板橋的新北市立殯儀館昨晚召開優化說明會，遭地方人士抗議而在混亂中散場，新北市長侯友宜今天對此表示，傾聽尊重及溝通，18日說明會續辦，必要時會加開。

新北市民政局15日晚間舉行新北市立殯儀館（簡稱，板殯）規劃優化說明會，反對原地改建民眾情緒激動，會中衝上講台大喊「反對」，場面火爆，說明會提前在7時40分結束。

侯友宜今天和台北市長蔣萬安出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽，會前接受聯訪時被問及板殯說明會在混亂中散場問題。

侯友宜表示，板殯到底要如何去面對處理，這也是在地很多里長跟里民的聲音，他們不斷地反映希望不要再拖了，總是要有一個結果。

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他表示，昨天是第一場的溝通說明會，難免大家有不一樣的聲音，但都要傾聽尊重，都給予溝通，市府也不會只辦1場而已，18日還會繼續辦，有必要都會加開，溝通面對不一樣的聲音，把它納進來，然後才能夠得到圓滿的解決，共同面對，希望板殯有美好的結果。

侯友宜表示，現在的議題變得非常的發散，尤其很多都不是事實，會多辦幾場，大家多多溝通、說明。（編輯：林恕暉）1140116