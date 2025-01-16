加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列哈瑪斯停火協議才簽下 加薩再遭空襲20死
首頁 / 地方

板殯說明會混亂中散場 侯友宜：有必要會加開

2025/1/16 14:13（1/16 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（前左）16日針對15日新北市立殯儀館規劃優化說明會在混亂中散場問題表示，傾聽尊重及溝通，18日說明會還會續辦，必要時會加開。前右為台北市長蔣萬安。中央社記者王鴻國攝 114年1月16日
新北市長侯友宜（前左）16日針對15日新北市立殯儀館規劃優化說明會在混亂中散場問題表示，傾聽尊重及溝通，18日說明會還會續辦，必要時會加開。前右為台北市長蔣萬安。中央社記者王鴻國攝 114年1月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北16日電）位板橋的新北市立殯儀館昨晚召開優化說明會，遭地方人士抗議而在混亂中散場，新北市長侯友宜今天對此表示，傾聽尊重及溝通，18日說明會續辦，必要時會加開。

新北市民政局15日晚間舉行新北市立殯儀館（簡稱，板殯）規劃優化說明會，反對原地改建民眾情緒激動，會中衝上講台大喊「反對」，場面火爆，說明會提前在7時40分結束。

侯友宜今天和台北市長蔣萬安出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽，會前接受聯訪時被問及板殯說明會在混亂中散場問題。

侯友宜表示，板殯到底要如何去面對處理，這也是在地很多里長跟里民的聲音，他們不斷地反映希望不要再拖了，總是要有一個結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，昨天是第一場的溝通說明會，難免大家有不一樣的聲音，但都要傾聽尊重，都給予溝通，市府也不會只辦1場而已，18日還會繼續辦，有必要都會加開，溝通面對不一樣的聲音，把它納進來，然後才能夠得到圓滿的解決，共同面對，希望板殯有美好的結果。

侯友宜表示，現在的議題變得非常的發散，尤其很多都不是事實，會多辦幾場，大家多多溝通、說明。（編輯：林恕暉）1140116

#新北市
#蔣萬安
#板橋
#侯友宜
#新北市民政局
侯友宜
輝達海外總部落腳處 蔣萬安、侯友宜表態爭搶鼎越暫緩京華城案20%容獎 蔣萬安：最好結果
蔣萬安
大巨蛋公益檔期全給世壯運 議員批排擠WBC資格賽防堵遺產繼承詐騙趨增 台北地政偕檢警跨域防制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：