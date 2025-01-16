北市抽查大型百貨餐廳 1家餐廳防火門違規罰12萬

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市建管處今天表示，自3日起抽查位於北市的大型百貨賣場及餐廳公共安全項目，已查出彭園台北館有防火門無門弓器無法復歸等違規，開罰12萬元，並要求限期改善完成。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，百貨商場正值年終促銷活動，加上許多公司舉辦尾牙，為保障市民消費安全，北市府規劃3日至22日無預警抽查43家大型百貨賣場及大型餐廳的公共安全項目。

北市建管處表示，經無預警抽查大型百貨及餐廳的公共安全項目，統計至今天止，違反建管規定有1家，為鎮饌公司忠孝分公司（彭園台北館）。

建管處指出，此家業者不合格事項包含防火門無門弓器無法復歸、防火鐵捲門無法密合，已依法開罰新台幣12萬元，並要求限期改善完畢，17日將派員複查。

建管處表示，業者違規項目已嚴重影響防火及人群的逃生避難功能，除依法開罰並要求須改善完畢，因大型消費場所常會聚集眾多人潮，業者對於自主安全管理應有更高標準，除平時會落實各類場所的公安申報管理，更會持續辦理不定期抽驗，以保護消費者安全。

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建管處處長虞積學說，聯合執行無預警抽查大型百貨賣場的公共安全，是要提醒業者平時就應重視維護營業場所，且建物應合法使用並注意構造及設備安全，勿任意堆置雜物及貨品在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，可能阻礙人員逃生避難動線，進而引發公共危險。

建管處表示，民眾發現業者有違規，可撥市民熱線1999，若查獲不合規定狀況，將依違反建築法重罰。（編輯：蕭博文）1140116