加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃仁勳：Blackwell將採CoWoS-L先進封裝 台灣總部據點還在選擇中
首頁 / 地方

除夕至年初三 台南公有路邊路外停車位暫停收費

2025/1/16 16:33（1/16 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市長黃偉哲（圖）16日出席114年春節連續假期交通疏運記者會，呼籲民眾賞遊台南可多加利用大眾運輸，台南交通執法沒有假期。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月16日
台南市長黃偉哲（圖）16日出席114年春節連續假期交通疏運記者會，呼籲民眾賞遊台南可多加利用大眾運輸，台南交通執法沒有假期。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南16日電）因應農曆春節假期，台南市政府今天宣布，1月28日（除夕）至31日（大年初三）共4天，台南市公有路邊、路外停車格位暫停收費。

南市府交通局今天指出，台南市農曆春節期間停車收費，除夕至大年初三公有路邊、路外停車格位雖暫停收費，但崇善路龍山、東光路地下、榮譽街、崇明路E6、德光公園、崇明五街、和平公園停車場、大學路社E2等59處委託民營停車場，全年無休照常收費。

此外，民眾春節期間可持停車繳費通知單，向統一（7-11）、全家、萊爾富、OK等超商門市繳費。委外拖吊業者也將配合警方進行交通障礙排除，中北、南區、永康區、東區、新營拖吊場及車輛保管場、隆田車輛保管場維持24小時服務，安平車輛保管場暫停服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府春節期間將開設「交通疏運指揮中心」，監控主要道路車流，即時因應處理交通問題。大台南公車（含小黃公車）將依假日及春節班表行駛，1月28日除夕當天下午7時過後停駛，服務高鐵站的H31、32、62、黃9、橘9、橘9-1則依假日班表正常營運。

台南市長黃偉哲今天出席春節交通疏運記者會，他呼籲賞遊台南多利用大眾運輸，台南市交通執法沒有假期，用路人應遵守交通規則，切勿酒駕；警方將加強取締交通違規，維護交通安全。（編輯：李淑華）1140116

黃偉哲
台南遇艦仙境傳說 德陽艦下水80週年沉浸遊戲新活力台南市警局主管交接 黃偉哲勉確實執行打擊詐欺
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：