加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新航警局長廖恆裕上任 警政署長張榮興經驗分享

2025/1/16 18:57（1/16 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
在警政署長張榮興（中）的監交下，新任航警局長廖恆裕（右）16日順利完成交接並宣誓就職。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月16日
在警政署長張榮興（中）的監交下，新任航警局長廖恆裕（右）16日順利完成交接並宣誓就職。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）在警政署長張榮興的監交下，新任航警局長廖恆裕今天宣示就職，張榮興也以過來人身分，期許廖恆裕，做好春節疏運、確保航空飛行安全及邊境防守，營造職場氣氛及維護風紀。

警政署長張榮興致詞表示，曾在航警局服務過的他今天算是回娘家，感謝航警局前局長邱文亮在任內盡忠職守的貢獻，也恭喜邱文亮在今天榮退，新任航警局長廖恆裕曾在桃園市的龜山、平鎮及桃園擔任分局長職務，也到鐵路警察局擔任局長，榮升警政署主任秘書後奉派擔任航空警察局長，從警表現優秀的廖恆裕是非常適任的人選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張榮興分享自己的經驗說，航警跟一般的警察不太一樣，「這是個專業的警察單位」，期許新局長能夠把春節期間的機場旅運工作順利完成，並認證確保機場航空旅運及航空保安的安全。對於槍枝刀械與毒品的檢查也要配合關務單位一起努力，做好邊境防守。

張榮興也期許廖恆裕到任後，對近日大家比較關心的職場工作氣氛，不管是在內外勤都能營造很好的職場氣氛，他相信溫文儒雅的新局長在這方面能夠勝任，最後他特別建議，風紀是警察生命的命脈一定要重視。（編輯：張銘坤）1140116

#航警局長
#張榮興
#廖恆裕
新任航空警察局長廖恆裕（右）16日正式宣誓就職，警政署長張榮興（左）監誓，並以過來人身分期許廖恆裕做好春節疏運、確保航空飛行安全及邊境防守等。中央社記者吳睿騏攝 114年1月16日
新任航空警察局長廖恆裕（右）16日正式宣誓就職，警政署長張榮興（左）監誓，並以過來人身分期許廖恆裕做好春節疏運、確保航空飛行安全及邊境防守等。中央社記者吳睿騏攝 114年1月16日
張榮興
警政署重要節日安維1/20啟動 交通部長贈加菜金新北、基隆3警殉職 英勇事蹟誌記警史館專區供緬懷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：