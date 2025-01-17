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台中新社九庄媽文化扎根 地方團體推繪本教材傳承

2025/1/17 18:46
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市新社區「九庄媽遶境」活動為地方盛事，新社區九庄媽文化協會出版「新社阿嬤九庄媽」繪本、「跟著九庄媽看世界」新社區國民小學特色課程教材，推廣地方民俗。

台中市政府文化局今天上午在新社國民小學辦理新書發表，文化局副局長曾能汀說明，「新社九庄媽遶境」是現今信仰文化、傳統文史鮮有的無形文化資產，由新社地區九個庄頭輪流奉祀，每年換值年庄供奉九庄媽，每年農曆正月初三至初六期間，以擲筊方式擇定遊庄遶境日期，最大特色為「有神無廟」，有頭家爐主的組織，也有巡境的範圍。

曾能汀表示，台中市新社區九庄媽文化協會透過國小特色教材開發配以繪本出版，使得「新社九庄媽遶境」傳統民俗文化不再遙不可及，而是活躍校園的文化資產守護特色課程，落實無形文化資產守護進入校園的具體行動。

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台中市新社區九庄媽文化協會理事長林隆誠表示，「新社阿嬤九庄媽」繪本用客語以圖文並茂又生動活潑的鋪陳，介紹「新社九庄媽」信仰的形成與地方發展，促成新社地方客家、閩南民族的融合，也突顯新社九庄媽「有神無廟」的最大特色。

林隆誠指出，特色教材「跟著九庄媽看世界」設計，則適合國小全齡的新社在地民俗教學，帶領學童從認識家鄉到放眼世界，最後推廣展示自身家鄉的特色及美好。（編輯：謝雅竹）1140117

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