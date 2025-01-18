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114年租金補貼 新北首波核定逾8萬戶、春節前入帳

2025/1/18 18:47（1/18 19:16 更新）
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新北市城鄉發展局18日表示，114年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」新北首波審查符合資格者有8萬4715戶，將全數補貼。圖為113年5月2日從高處俯瞰市區景色。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月18日
新北市城鄉發展局18日表示，114年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」新北首波審查符合資格者有8萬4715戶，將全數補貼。圖為113年5月2日從高處俯瞰市區景色。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月18日
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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北城鄉發展局今天表示，114年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，第一波審查符合資格有8萬4715戶，將全數補貼；已備齊租約相關資料者，春節前撥款入申請人指定帳戶。

新北市府城鄉發展局今天發布新聞表示，「300億元中央擴大租金補貼」今年改由各縣市政府主辦，補貼戶數擴大，已接受112至113年度補貼者，或於113年9月1日至12月31日新申請且核定者，直接以舊案代入，免申請。

城鄉局統計，第一波經審查符合資格者共8萬4715戶，將全數補貼。依申請人年齡分布，未滿40歲占53%、40歲至64歲占36%、65歲以上佔11%。約有5成是青年申請，顯示租金補貼對青年居住的協助大幅度增加。

市府說，新北申請租賃房屋，平均分布主要區域分別為淡水區13.08%、板橋區12.71%、三重區11.86%及中和區10.36%等區為大宗，都是新北市人口快速成長或人口密度高的行政區。

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城鄉發展局表示，審查結果公文將於1月底前，分批陸續寄送；已備齊租約相關資料者，款項將於農曆年前撥入申請人指定之帳戶。

城鄉局提醒，300億元中央擴大租金補貼，受理至114年12月31日止，因申請踴躍，已加速審核作業。相關申請作業可上網查詢，最多可以持續補貼至114年12月。（編輯：張銘坤）1140118

#城鄉局
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