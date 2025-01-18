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澎湖迎新年 澎坊三號港、湖西鄉公所辦春聯揮毫

2025/1/18 19:45（1/18 20:01 更新）
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農曆春節即將到來，澎湖縣大型免稅商店特別規畫2025春節系列活動，18日舉行「蛇年迎春揮毫」，邀請書法家現場為民眾揮毫寫下春節吉祥話。中央社 114年1月18日
農曆春節即將到來，澎湖縣大型免稅商店特別規畫2025春節系列活動，18日舉行「蛇年迎春揮毫」，邀請書法家現場為民眾揮毫寫下春節吉祥話。中央社 114年1月18日
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（中央社澎湖縣18日電）迎接農曆新年，昇恆昌澎坊三號港推出「蛇融舞春」系列活動，今天由書寫春聯率先登場，21日在澎湖機場還有1場，要送給往來的遊客，感受新年熱鬧節慶氣氛。

另外，湖西鄉公所今天也舉辦「蛇麼春聯有藝思」活動，鄉長陳振中發揮創意寫出「畫蛇添福」春聯，現場也設計有2款紅包袋DIY，讓參與的大小民眾寫上吉祥話剪貼成獨一無二的紅包袋，還有「抽紅包」等活動，讓人感受到濃厚的春節氛圍。

昇恆昌澎坊三號港下午邀請澎湖書法學會理事長林昇進等15名書法家現場揮毫，眾人書寫「蛇融舞春」四字後，民眾可挑選自己喜歡的書法家客製化各種春聯，每位書法家前幾乎都是大排長龍，近20名志工則協助用吹風機吹乾春聯，讓民眾和遊客帶回好過年。

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澎坊三號港「蛇融舞春」系列活動，21日將前進澎湖機場候機大廳，為返台的民眾再舉辦一場贈送書寫春聯活動。

澎坊三號港春節系列活動，除了書寫春聯外，29日起至2月8日，將推出有財神爺來報喜，不定時巡迴發放糖果及限量一元賀卡、立方體特技、溜溜球炫技、新春冏丸狀元糕、海風劇團回娘家演出、乞龜擲出蛇好運等系列活動，要讓民眾過個好年。（編輯：謝雅竹）1140118

#春聯
#陳振中
#澎坊
澎湖縣湖西鄉公所18日舉辦「蛇麼春聯有藝思」活動，邀請大小朋友共同參與，在農曆春節到來前，親自動手寫下獨一無二的創意春聯，提前感受節慶氣氛。（湖西鄉公所提供）中央社 114年1月18日
澎湖縣湖西鄉公所18日舉辦「蛇麼春聯有藝思」活動，邀請大小朋友共同參與，在農曆春節到來前，親自動手寫下獨一無二的創意春聯，提前感受節慶氣氛。（湖西鄉公所提供）中央社 114年1月18日
澎湖免稅商店喜迎金蛇年，近期推出2025春節系列活動，「蛇年迎春揮毫」18日率先登場，現場工作人員待命幫忙烘乾剛寫好的應景春聯，歡迎民眾索取。中央社 114年1月18日
澎湖免稅商店喜迎金蛇年，近期推出2025春節系列活動，「蛇年迎春揮毫」18日率先登場，現場工作人員待命幫忙烘乾剛寫好的應景春聯，歡迎民眾索取。中央社 114年1月18日
農曆春節腳步近，澎湖縣湖西鄉公所18日舉辦「蛇麼春聯有藝思」活動，吸引大小朋友熱情參與，共同寫下創意春聯，提前感受濃厚春節氛圍。（湖西鄉公所提供） 中央社 114年1月18日
農曆春節腳步近，澎湖縣湖西鄉公所18日舉辦「蛇麼春聯有藝思」活動，吸引大小朋友熱情參與，共同寫下創意春聯，提前感受濃厚春節氛圍。（湖西鄉公所提供） 中央社 114年1月18日
陳振中
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