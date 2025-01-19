聽飛機聲音長大 澎湖烏崁高麗菜王單顆逾19斤

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（中央社澎湖縣19日電）被形容為「聽飛機聲音」長大的馬公烏崁高麗菜，今天在高麗菜王比賽中，由菜農葉興國所種植高麗菜重達19.1斤，連續4年獲高麗菜王，李玉葉奪單顆體積最大獎、葉朝順奪最漂亮獎。

澎湖縣政府與馬公市公所今天聯手舉辦馬公烏崁社區今天舉辦「新高麗菜王比賽」，計有在地32組菜來帶著各3顆高麗菜參賽，包括縣長陳光復、馬公市長黃健忠、國民黨議員許國政、無黨籍議員蘇陳綉色、民進黨議員呂黃春金、無黨籍議員莊光大，以及代表會主席歐銀花等多名代表都與會，一起感受菜農所種植高麗菜的成果，最近才到任的警察局長林温柔也到場，一睹農民所生產高麗菜，大為讚賞。

馬公烏崁社區「新高麗菜王比賽」，因受天雨影響，今天移至新建活動中心舉行，今年共有社區32戶菜農參加，一大早紛紛至田間採收3顆高麗菜，各以機車或手拉車一一送至活動中心廣場，近100顆又大又重高麗菜，每顆都在10斤上下，吸引眾人目光；現場還有國內航線多架班機臨空而過，在場民眾說，烏崁高麗菜就是聽著飛機起降聲長大的。

陳光復表示，馬公烏崁高麗菜王比賽是市長黃健忠在擔任社區理事長時所推動的，讓烏崁高麗菜自此名聲大噪，今年進入第9年，由縣府與市公所聯手舉辦，一年比一年盛大，高麗菜除了青脆好吃外，還可加工成炸高麗菜丸、高麗菜酸、高麗菜干等多用途，未來不排除進行研發高麗菜酒，全力推廣澎湖烏崁高麗菜。

51歲菜農葉興國在馬公烏崁社區新高麗菜王比賽中，今天以單顆最重19.1斤奪下新高麗菜王，比去年還增加0.3斤，連續4年奪得此項錦標，成為名副其實高麗菜王；不過，他表示，今年參賽的高麗菜，在去年種植後，先後碰上颱風攪局，導致產量延後且數量較少，但品質比去年來得好。

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現年85歲的老農洪丙炎，自教職退休後投入高麗菜種植，今年種植有近100顆，研究烏崁高麗菜之所以好吃，其實很簡單，在於高麗菜種植間距要寬，且水份要夠才會脆，今年也獲得單顆體積組亞軍。

馬公烏崁高麗菜王比賽，今年共有32組菜農參賽，每顆平均都在10斤上下，由評審鄭採艾等人依果型、重量、體積、外型等評選，分別選出最重新高麗菜王、單顆體積最大及最漂亮等獎項，分別頒贈新台幣5000和2000元獎金。（編輯：陳仁華）1140119