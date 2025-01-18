台電尖山發電廠送暖 辦澎湖清寒獨老圍爐餐會

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（中央社澎湖縣18日電）農曆新年將至，台電尖山發電廠今天邀請湖西鄉200多名獨居與清寒長者提前團聚圍爐，讓老人們品嘗年節團圓美食，感受社會溫暖並過個溫馨好年。

尖山發電廠辦理離島關懷獨居清寒長者，繼8日的「採買年貨」後，今天推出「圍爐餐會」公益系列活動，並由原來的湖西鄉14村擴大至19個村里200多名長者，由專車接送。

澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、立委楊曜、湖西鄉長陳振中、台電總工會理事長吳有彬、秘書長蕭鉉鐘、台電電協會執行秘書丁家楨、電協會審議委員林瓊瀛和廠長李鳳春等與會，與獨居長者一起圍爐，場面更增年節氣氛。

李鳳春表示，尖山電廠不僅致力於穩定供電，亦需負取之於社會、用之於社會的精神回饋，尤其社會的和諧是來自彼此關懷，台電關懷獨居長者公益活動會持續辦理，讓每名長者過一個幸福美好的春節。

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陳光復表示，台電除了穩定供電，對於澎湖清寒獎助學金、敦親睦鄰和關懷獨居長者等公益活動帶來關懷，他非常感謝，台電堪稱是國內企業典範。

台電尖山發電廠「圍爐餐會」，除了提供五星級美味料理外，尖山電廠薩克斯風隊、遊手好絃樂團等都在圍爐餐會現場表演，李鳳春夫婦與陳光復都現場獻唱，歌聲渾厚，台風穩健，贏得長者們掌聲，提前歡度一個溫馨的團圓宴。（編輯：謝雅竹）1140118

農曆春節將至，台電尖山發電廠18日邀請澎湖縣湖西鄉200多名獨居與清寒長者提前圍爐，現場邀請薩克斯風樂手演出，炒熱氣氛。中央社 114年1月18日

台電尖山發電廠關懷澎湖獨居清寒長者，18日推出「圍爐餐會」公益系列活動，200多名長者提前齊聚圍爐，尖山發電廠廠長李鳳春（左）更登台高歌，與現場長輩們同樂。中央社 114年1月18日