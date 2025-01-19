加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
TikTok在美「不賣就禁」生效前關閉 將與川普合作解決
首頁 / 地方

北市擬調漲挖路規費 蔣萬安：納入社會成本再議

2025/1/19 12:33（1/19 13:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市長蔣萬安要求局處，將對市民及用路人造成不便的社會成本，納入道路挖掘申請單位須繳納的規費中。（中央社檔案照片）
台北市長蔣萬安要求局處，將對市民及用路人造成不便的社會成本，納入道路挖掘申請單位須繳納的規費中。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北19日電）盼解決道路頻繁開挖亂象，台北市長蔣萬安要求局處精進橫向聯繫，並檢討將社會成本納入申請單位須繳納的規費中。相關單位預計農曆春節後開會討論。

台北市工務局研擬修正「台北市道路挖掘各項費用收費標準」部分條文，將開挖基本費從每次新台幣800元提高至1000元，草案日前送入市政會議討論。

據轉述，蔣萬安聽取報告後表示，除了單純從行政成本去考量調整收費標準，也應納入社會成本的概念，因為他上任後接獲很多市民反映甚至抱怨道路挖掘過於頻繁，日常生活跟交通都受到影響。

蔣萬安說，不僅各單位在施工期間缺乏橫向聯繫，台電、台水、天然氣、中華電信或大型建案等頻繁申請道路開挖的機構，也不會因為區區1000元就變得積極整合、謹慎行事或縮短工期。

蔣萬安最後裁示，由副市長張溫德統籌，請工務局及法務局重新思考道路挖掘規費的調整幅度，納入對市民及用路人造成不便的社會成本後再議，盼透過提高費用達到警惕及懲罰便宜行事的效果，並降低民怨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北市工務局道路挖掘管理中心主任陳昭志向中央社記者表示，開挖基本費是精算審查路證所須的天數、設備及人力等成本後得出的數字，調整空間不大，因此後續應會從修復費及「台北市道路挖掘施工維護管理辦法」著手。

陳昭志說，相關單位預計農曆新年以後召開跨局處會議，討論「以價制量」可行的具體執行方式，希望讓開挖及管線單位自己做好把關，避免將成本轉嫁到民眾身上，同時檢討如何精進局處間橫向聯繫。（編輯：方沛清）1140119

#台水
#台北市
#台北市工務局
#中華電信
#天然氣
#張溫德
#蔣萬安
#台電
#法務局
蔣萬安
北市分局長交接 蔣萬安勉戮力交通、打詐4重點台灣發明另類高爾夫 雙北邀駐台代表樂玩「木球」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：