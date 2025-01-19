北市擬調漲挖路規費 蔣萬安：納入社會成本再議

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）盼解決道路頻繁開挖亂象，台北市長蔣萬安要求局處精進橫向聯繫，並檢討將社會成本納入申請單位須繳納的規費中。相關單位預計農曆春節後開會討論。

台北市工務局研擬修正「台北市道路挖掘各項費用收費標準」部分條文，將開挖基本費從每次新台幣800元提高至1000元，草案日前送入市政會議討論。

據轉述，蔣萬安聽取報告後表示，除了單純從行政成本去考量調整收費標準，也應納入社會成本的概念，因為他上任後接獲很多市民反映甚至抱怨道路挖掘過於頻繁，日常生活跟交通都受到影響。

蔣萬安說，不僅各單位在施工期間缺乏橫向聯繫，台電、台水、天然氣、中華電信或大型建案等頻繁申請道路開挖的機構，也不會因為區區1000元就變得積極整合、謹慎行事或縮短工期。

蔣萬安最後裁示，由副市長張溫德統籌，請工務局及法務局重新思考道路挖掘規費的調整幅度，納入對市民及用路人造成不便的社會成本後再議，盼透過提高費用達到警惕及懲罰便宜行事的效果，並降低民怨。

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北市工務局道路挖掘管理中心主任陳昭志向中央社記者表示，開挖基本費是精算審查路證所須的天數、設備及人力等成本後得出的數字，調整空間不大，因此後續應會從修復費及「台北市道路挖掘施工維護管理辦法」著手。

陳昭志說，相關單位預計農曆新年以後召開跨局處會議，討論「以價制量」可行的具體執行方式，希望讓開挖及管線單位自己做好把關，避免將成本轉嫁到民眾身上，同時檢討如何精進局處間橫向聯繫。（編輯：方沛清）1140119