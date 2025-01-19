陳亭妃發動募集物資助弱勢 台南近5千戶受惠

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）民進黨立委陳亭妃聯合多名台南議員及善心人士募集物資，舉辦「2025愛在台南寒冬送暖過好年」關懷弱勢活動，今天於多個行政區同步發放物資給弱勢戶，估近5000戶受惠。

陳亭妃接受媒體聯訪表示，此次活動募集物資包含白米、玉米粒罐頭、精鹽、醬油、沙拉油、衛生紙、牙膏、牙刷等，共計近5000份，捐贈給原台南市6區、永康區及大曾文區弱勢家庭，東區也將在近日辦理，期望藉由實際行動幫助他們度過寒冬，安心過年。

陳亭妃指出，寒冬送暖活動已成自己服務處每年重要公益傳統，連續23年透過市議會、企業與公益團體合力，將愛心送到每個角落，期待未來有更多善心人士加入，一起維護弱勢戶生活，打造溫暖有愛台南。

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她說，今年在北區服務處活動現場，特別增加衛福部胸腔病院數位X光巡迴車服務，為民眾提供更便利、更在地健康檢查，盼為社區民眾健康盡一份心力。

贊助單位之一台灣省會計師公會副理事長吳岳峰表示，公會連續19年舉辦愛心公益活動，但曾因無法直接接觸需幫助第一線對象而面臨挑戰，感謝陳亭妃與民進黨台南市議員陳怡珍協助，讓愛心得以直達基層，未來也將持續攜手合作，把更多愛傳遞給需要幫助的人。（編輯：陳仁華）1140119