台南魚頭君水上氣偶展 搭遊艇拍照沉浸運河文化

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市府舉辦「如魚得水~跟著魚頭君來台南走春」水上大型氣偶展出活動，明天起至2月12日在中西區環河街運河畔登場，民眾可選擇搭運河遊艇取景拍照，順道認識運河文化。

市長黃偉哲今天為長14公尺、高6公尺的魚頭君水上氣偶開箱，並親自搭乘運河遊艇向民眾推薦遊程。

黃偉哲表示，魚頭君是台南獨有吉祥物，過年期間將在運河陪伴大家，除了可在陸地上拍照打卡，更可搭乘運河遊艇，沿途認識運河發展與故事，並從水上近距離觀賞魚頭君悠閒自在模樣。

黃偉哲說，民眾到運河觀賞魚頭君，還可順便到安平古堡等景點找「巷仔Niau」拍照，魚跟貓都是現在台南最夯吉祥物，適合大家在過年假期走逛，行春賺好運。

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台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，台南觀光大使「魚頭君」來自台南濱海，以深具農漁產業特色的「虱目魚」為設計，近年出征國內外各大觀光與產業推廣活動，為行銷台南觀光產業貢獻不少。

林國華表示，民眾可利用過年假期認識一下台南最在地、出道即將邁入第8年的魚頭君，此次展出點燈時間為每天下午5時至晚間10時，民眾走逛之後可順道品嚐各式虱目魚料理與在地小吃，感受台南節慶氣氛與慢活魅力。（編輯：陳仁華）1140120