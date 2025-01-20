高雄冬日遊樂園1/25登場 遊樂設施陸續亮相

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄燈會「2025高雄冬日遊樂園」，設置25座遊樂設施，今天亮相3座全新機械設施。市長陳其邁表示，今年燈會以「吉伊卡哇」為主角，還有遊樂設施等，歡迎大家來走春。

高雄市政府今年燈會再度攜手台灣港務公司，將16至18號碼頭化身碼頭樂園，共設置25項設施，其中有6座機械設施，今天舉行記者會亮相3座機械設施。

陳其邁表示，今年燈會以「吉伊卡哇」作為主角，此外，「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」共有25座設施，包括16座機械設施，其中有6座是全新登場，也有氣墊等設施及親子展演等活動，希望大家冬天到高雄遊玩。

陳其邁還說，除了冬日遊樂園，高雄東9區還有美濃花海等景點，希望大家能到高雄走春，享受高雄溫暖的天氣及熱情。副市長李懷仁說，25日會公布吉伊卡哇的所在位置，尺寸將不輸給以往的黃色小鴨，另外還有快閃店販賣相關商品。

台灣港務股份公司總經理王錦榮指出，近年逐步完成高雄港蛻變，包含碼頭區棧庫群活化、候工室設計旅店營運、第三船渠大港倉整建營運、愛河灣遊艇碼頭開發營運及高雄旅運中心啟用等，成功帶動港市整體發展，創造觀光及商業價值。

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市府觀光局表示，今年高雄冬日遊樂園設置共25座遊樂設施，全部免費遊玩，適合2至6歲小朋友遊玩。樂園設施開放時間為1月25日至2月16日（除夕休園）下午3時至6時；週五至週日及年假期間，增加晚間6時至9時時段。

觀光局表示，遊園券於當日活動開始前1小時於活動現場發放。活動期間，還有市集美食及親子互動演出，邀請民眾感受高雄冬日遊樂園的歡笑與魅力。（編輯：李淑華）1140120