紀念和平新生天橋 北市規劃立牌、民團提再利用

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市和平新生天橋去年11月拆除，市府規劃設置紀念牌以保存意象，民團則建議遺構放回大安森林公園或改造為公車亭再利用。工務局表示，將持續傾聽民眾意見、凝聚共識。

台北市工務局今天首度舉行和平新生天橋意象設置方案研商會議，由工務局副局長張郁慧擔任主持人，新工處、公園處、文化局、交通局及大安區公所派員出席，並邀請在地居民及里長討論天橋紀念及剩餘截塊的再利用方式。

工務局表示，市府在參考台北市定古蹟西門紅樓及國定古蹟北門的告示牌設計後，初步規劃和平新生天橋的紀念牌會以重疊影像方式呈現，除了還原天橋原有樣貌，還會簡介它的歷史沿革及城市故事，並將其完整橋體構造永久儲存在QR code中。

工務局指出，牌面文字將蒐集各界想法並請專家、學者及耆老指導，放置地點則規劃在大安區公所外及大安森林公園8號出入口外，讓民眾休憩時抬頭就看得到。

另有民間團體提案，天橋目前尚存3塊長約10公尺的遺構，可將這些城市記憶活化再利用，放在大安森林公園西南側的空地，提供民眾活動空間及遊憩設施，或是改造為公車站候車亭，開啟新生契機。

龍泉里長龎維良在會中發言表示，工務局是橋梁的拆除單位，由破壞者來負責重新修復有些不合理，希望此案可以提升至府層級，由副秘書長統合工務局、文化局、民政局等跨單位共同參與。

對於民團提案，龍生里里長沈鳳雲說，大安森林公園對里民來說就像自家廚房，大家每天都會在同樣的時間走同樣的路到同樣的地方運動，「所以如果要把拆掉後的橋放到公園裡，我們堅決反對」，因為擔心吸引街友聚集並造成環境髒亂。

台灣猛禽研究會秘書長蔡岱樺、大安森林公園之友基金會秘書長賴素燕同樣反對將橋體放入公園內，因公園南側為保育類猛禽鳳頭蒼鷹的繁殖地，屬於生態敏感區。

蔡岱樺指出，公園南側去年因颱風康芮導致十餘棵樹倒後，團隊一直希望把喬木種回來，還給鳳頭蒼鷹及其他鳥類豐富的林相，盼天橋找尋其他更適合的再利用地點。

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賴素燕說明，基金會每年直播鳳頭蒼鷹育雛都吸引成千上萬人共同觀看，顯示此地的重要性及受關注度，為了避免「鷹媽」受到人類活動干擾，也擔心民眾在此活動會被野生動物攻擊，不建議把橋體放進來。

開放民眾發言約1.5小時後，張郁慧總結，會議中所有意見都會被忠實記錄下來，市府將持續舉行會議傾聽民眾聲音、慢慢凝聚共識，直到找到保存方式的最大公約數為止，在此之前，暫放於市有空地的天橋遺構絕對不會被破壞。（編輯：唐聲揚）1140120