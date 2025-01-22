雲林後安大橋改建完工通車 紓解往來六輕車潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣22日電）雲林縣拆除通往六輕工業麥寮鄉僅2車道的舊後安大橋，歷經2年重建完工今天舉辦通車典禮。縣府表示，新橋為雙向4車道、並提升橋梁高度，紓解往來六輕車流量，增進防洪量能。

跨越施厝寮大排雲3線後安大橋，是六輕員工上下班必經之路，舊橋只有2車道、寬9公尺，每逢通勤時間一定塞車，地方民眾要求改建。水利署補助新台幣6150萬元，台塑出資1.3億元，縣府自籌1350萬元重建，2023年2月開工，去年12月完工。

雲縣府今天為新建的後安大橋舉辦通車典禮，雲林縣長張麗善、麥寮鄉長許忠富、台塑企業管理部副總經理蔡建樑、國民黨立委張嘉郡、丁學忠等人都出席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張麗善接受媒體聯訪表示，後安大橋承載六輕工業園區上、下班車流，今天正式竣工通車，可以有效紓解車流，橋梁減少落墩數並抬高後，可以紓解施厝寮大排堵塞淹水風險。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，橋梁改善長度約61公尺，包含將路面拓寬為18公尺雙向4車道外，高度也提高70公分以上，提升防洪量能。此外，也將雲3線連接後安橋引道端約200公尺，路面拓寬為17公尺雙向4車道，以紓解龐大車流量。（編輯：郭諭儒）1140122

雲林縣後安大橋重建完工，新橋為雙向4車道、並提升橋梁高度，紓解往來六輕車流量，並增進防洪量能。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月22日