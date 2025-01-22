浪漫情人節 新北大都會公園辰光橋光雕1/25開展

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（中央社記者王鴻國新北22日電）為營造情人節浪漫氣氛，新北市高灘處以「情繫辰光」為主題，25日起在新北大都會公園辰光橋推出夢幻光雕展，歡迎大家春節假期前來感受西洋情人節的浪漫氛圍。

新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿指出，為情人們締造專屬的浪漫空間。辰光橋情人節光雕展將於25日開展至3月23日。

高灘處長黃裕斌表示，今年在辰光橋上設置6座主題光雕燈飾，呈現七彩變換、耀眼奪目效果，橋上與橋下每個角落都展現不同的愛情元素。

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他表示，橋上的「曲線之愛」與「璀璨心廊」以獨特的光影設計，宛如時光隧道般絢麗愛心光廊和繽紛動感的炫彩光廊，營造浪漫滿溢的情人節氛圍，可望成為情侶們拍照打卡的熱門景點。

高灘處表示，辰光橋光雕展展期每天亮燈時間為晚上5時30分至10時，展期橫跨春節、元宵節、西洋情人節及白色情人節，情侶們要把握展出時間。（編輯：張銘坤）1140122

新北市政府高灘地工程管理處22日指出，大都會公園辰光橋情人節光雕展將自25日起開展，持續至3月23日。（新北市政府高灘地工程管理處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月22日