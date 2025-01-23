嘉義中埔農會老穀倉轉型農創園區 春節好遊憩

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）嘉縣中埔農會金蘭分部16座老穀倉變身成為農創園區，將穀倉改造為市集、美術館，幫助嘉義小農、文創業者及藝術家，販售嘉義特色商品、展示畫作，成為新春遊憩好去處。

嘉義縣中埔穀倉農創園區占地3300多坪，位於台18線（阿里山公路）旁，中埔鄉農會近年積極活化，並爭取到中央補助，去年底園區完成第一階段整修，今天舉辦穀倉新春巡禮記者會。

中埔鄉農會總幹事李甯潔接受媒體聯訪表示，16座老穀倉轉型成「共禾市集」、「童趣+」親子同樂、「穀語樓」農會博茶特展、「23.5咖啡公路」、「茶香驛站」展及穀倉美術館，加上原有的「穰穰直賣所」、星巴克，展現園區新風貌。

李甯潔說，「共禾市集」主要協助在地品牌及青農進駐，現在園區也成為「農創品牌」的基地，不只是招募市集攤商進駐，也協助進駐者品牌經營及行銷，不拘泥於農業的範圍。目前有10家品牌在此營業，包括手工餅乾烘焙、手飾編織、生活陶、龍紋石坊，文創、美食、體驗兼具。

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穀倉美術館邀請新銳藝術家邱科澄，展出「神遊穀倉」創作，2、30幅的作品，將傳統與抽象結合，改變觀賞者對原有事物的認知，相當有趣。

李甯潔強調，中埔穀倉農創園區為全齡友善場域，適合老中青幼各年齡到訪，除感受穀倉之美，亦能滿足五感體驗，並能飽足味蕾，是遊憩最佳選擇。（編輯：謝雅竹）1140123

嘉義縣中埔農會金蘭分部16座老穀倉變身成為農創園區，將穀倉改造為市集、美術館，邀請新銳藝術家邱科澄展出「神遊穀倉」創作，2、30幅作品將傳統與抽象結合，相當有趣。中央社記者蔡智明攝 114年1月23日