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芳苑保安林常有「死狗放水流」 將加裝監視器

2025/1/24 16:15（1/24 16:36 更新）
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農業部林業及自然保育署南投分署24日在彰化縣芳苑鄉舉辦「芳苑海岸保安林公眾論壇」，共同探討保安林未來發展方向。（林業保育署南投分署提供）中央社記者鄭維真傳真 114年1月24日
農業部林業及自然保育署南投分署24日在彰化縣芳苑鄉舉辦「芳苑海岸保安林公眾論壇」，共同探討保安林未來發展方向。（林業保育署南投分署提供）中央社記者鄭維真傳真 114年1月24日
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（中央社記者鄭維真彰化24日電）林業保育署南投分署今天舉辦「芳苑海岸保安林公眾論壇」，芳苑鄉博愛社區發展協會理事長林有文表示常有「死狗放水流」，分署長李政賢當場允諾將加裝監視器，期盼遏止這類情形。

農業部林業及自然保育署南投分署在彰化縣芳苑鄉舉行保安林論壇，經濟部水利署第四河川分署、彰化縣政府、財政部國有財產署中區分署彰化辦事處及多個在地社區發展協會、學校等皆派員參加，共同探討保安林未來發展方向。

林業保育署南投分署長李政賢指出，保安林有部分區域因海水積累無法造林，但有大批水鳥加以利用，成為鳥類棲息地，足見保安林生態價值及意義，期望各土地管理機關能一起加強保安林垃圾清理，還給生物一個自然家園。

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博愛社區發展協會理事長林有文說，有些民眾仍保有「死貓吊樹頭，死狗放水流」觀念，導致志工須深入水域清除，希望林業保育署南投分署可協助加裝監視器。對此，李政賢當場允諾將派員裝監視器。

林業保育署南投分署表示，未來會強化跨單位合作，推動林帶復育與優化管理等，快速處理土地占用、垃圾堆積等問題，並規劃更多元的保安林活動，加強民眾對保安林認識，結合社區、學校共同參與保護行動。（編輯：謝雅竹）1140124

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