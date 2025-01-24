北市續推道安 降低事故率提升公車計程車服務品質

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）北市今舉行道安會報，今年度以降低事故15%為目標，以「See&Be Seen我看得見你，你看得見我」為主軸；此外將加強公車、計程車、復康巴士駕駛的服務品質。

北市交通局今舉行道安會報，表示今年北市道安執行計畫目標，以國家道路交通安全綱要計畫為標準，以民國112年當基準，目標為降低降低事故15%。

交通局綜觀去年交通死傷，機車75.8%為大宗，其中又以18至24歲的22%最高，65歲以上占比逐年上升；肇因多為分心、緊張的15.4%最高、未保持行車安全距離則是12.5%次之，其他原因還有超速、未依規定轉彎等。

行人死傷事故類型則以穿越道路最多，占68%；肇因多半為未依標誌或標線穿越道路，或是車輛未依規定暫停讓行人先行。

交通局表示，因此今年交通安全主軸為「See&Be Seen我看得見你，你看得見我」，除了教案融入課程、宣導等手段，還包含請駕駛養成開頭燈、減少使用暗色隔熱紙等；還有強化行穿線照明、早開時相等。

台北市長蔣萬安說，道安計畫還要交通局跟各單位及專家學者逐項檢視，修正後提報交通部，並特別提及在清除路側障礙物、科技執法等目標還要再檢討；交通部過了之後就可進行。

另外，交通局推動職業駕駛行車安全及服務品質提升，針對公車、計程車、復康巴士等高風險駕駛人提出精進措施；蔣萬安並表示，北市聯營公車運價，每段次調整為新台幣25.3111元，20日起雙北已同步實施，局處應要求業者加強並落實服務品質。

公共運輸處表示，針對民眾常打1999申訴的公車脫班、過站不停、服務態度等，去年執行強化駕駛長管理機制、提升行車安全、改善公車行駛環境、建立良性循環工車服務禮儀、整理服務品質監控等5主軸35項舉體工作，缺失成案率下降。

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公運處並表示，要求公車業者落實不適任駕駛人汰除機制、裝設先進駕駛輔助系統（ADAS）、行安講習等，並預計每年進行9000次隨車稽查、每月超速及超時駕車抽查等。

公運處指出，計程車方面則加強多事故駕駛教育訓練，對象為近一年發生A1、A30事故，或是近一年達2次、近3年達6次A2以上事故的駕駛，要求落實自主檢查、車輛維修保養、事故應變與處理程序等；復康巴士執行駕駛人毒品檢驗、增加機關橫向事故通報機制。（編輯：張銘坤）1140124